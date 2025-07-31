Комитет Сената США одобрил законопроект с помощью для Украины 31.07.2025, 22:54

Киев может получить миллиард.

Комитет Сената США по вопросам ассигнований одобрил законопроект, который предусматривает расходы на оборону в 2026 году, с около 1 млрд долларов на поддержку Украины, несмотря на отсутствие такого финансирования в бюджетном запросе администрации Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Согласно документу, комитет согласовал выделение 852 миллиардов долларов для Министерства обороны на следующий финансовый год, который завершится 30 сентября 2026 года.

Это на 21,7 миллиарда долларов или на 2,6% больше, чем было предложено в бюджете Трампа.

Законопроект поддержали 26 сенаторов, «против» голосовали трое, что свидетельствует о широком двухпартийном одобрении инициативы, пишет агентство.

Как отметил сенатор-республиканец Митч Макконнелл, «не только предыдущая администрация, но и нынешняя недооценила уровень вызовов, стоящих перед нами».

Среди ключевых положений законопроекта — 800 миллионов долларов на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) и 225 миллионов долларов на Балтийскую инициативу безопасности, значительная часть которой будет направлена на поддержку Украины в борьбе с российским вторжением.

11 июля комитет Сената США по вопросам вооруженных сил одобрил выделение 500 миллионов долларов на помощь Украине в рамках проекта оборонного бюджета на 2026 финансовый год.

Агентство Reuters отмечало, что проект закона в ближайшие месяцы будет проходить через законодательные процедуры. Нижняя палата Конгресса — Палата представителей — в своей версии закона оставила поддержку Украины на уровне 300 миллионов долларов.

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