Какая погода ждет белорусов на следующей неделе
- 5.07.2025, 20:35
Дожди снова напомнят о себе.
Контрастный температурный фон – так на языке синоптиков высказался Дмитрий Рябов о погоде с 7 по 13 июля. Если кратко и просто: на неделе будет от 17 до 27°C, дожди снова напомнят о себе.
Июль 2025-го пока не радует. Вторая неделя месяца также вряд ли улучшит настроение белорусов. Рассказываем подробно.
Погода в начале недели
В понедельник, 7 июля, в Беларусь вернутся дожди. Есть большая вероятность гроз. Ветер будет умеренный, временами порывистый.
Ночью от 9 до 14 тепла. Днем в понедельник от 17 по северу до 27°C по юго-востоку. Во вторник, 8 июля, снова обещают осадки и разбежку в температуре – от 18 в Гродно до 26°C в Гомеле.
Погода в середине недели
В среду, 9 июля, жары не видать никому. Синоптик обещает кратковременные дожди. Ночью от 11 до 17 тепла, в дневные часы от 17 до 23°C.
В четверг, 19 июля, также ожидаем дожди. Но будет немного теплее. Столбик термометра везде поднимется выше 20°C. В пятницу максимум – 24°C.
Погода в выходные
И здесь нет хороших новостей. Отдохнуть на берегу водоемов вряд ли получится.
По предварительным прогнозам, в субботу и воскресенье сохранится небольшая неустойчивость в атмосфере – переменная облачность, пройдут локальные кратковременные дожди, большая вероятность гроз.
Дневной максимум – 25°C в Бресте, в среднем по стране будет 20°C.