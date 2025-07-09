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«Славянский базар» уходит под воду

  • 9.07.2025, 21:54
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«Славянский базар» уходит под воду

Витебск накрыли дожди.

В Витебске стартовал международный фестиваль искусств «Славянский базар». Начался он традиционно с дождей. В городе затоплены улицы и протекают магазины, сообщает «Белсат».

9 июля в городе прошел сильный ливень. За неполные три часа выпало 17 миллиметров осадков. Синоптики также сообщают, что 10 июля погода будет облачная, иногда с кратковременными дождями.

После дождей в Витебске появились большие лужи. Это зафиксировано возле автовокзала, на улице Жесткова, на перекрестке Некрасова и Леонова, на площади Победы и на проспекте Черняховского.

Кадры затопленных улиц с подписью «Витебск поплыл» публикует Tiktok-канал Vitebsk LIVE.

Согласно ему, на площади Победы не все машины могут проехать удачно через лужи.

Также из-за дождя протекла кровля в гипермаркете «Евроопт», что в бизнес-центре «Марко-Сити» на улице Ленина.

Как отмечает «Витебский курьер», «Славянский базар» в Витебске регулярно проходит при наличии дождей разной интенсивности. Единственный раз за последние годы, когда осадков не было – это 2023 год. Дожди в городе обещают и впредь.

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