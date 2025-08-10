«Кристал Пэлас» победил «Ливерпуль» и впервые выиграл Суперкубок Англии 10.08.2025, 19:32

Итог матча решила серия пенальти.

«Кристал Пэлас» впервые стал обладателем Суперкубка Англии, обыграв «Ливерпуль» в серии пенальти.

Матч прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В основное время у «Ливерпуля» отличились Уго Экитике (на 4-й минуте) и Джереми Фримпонг (21).

У «Кристал Пэлас» забивали Жан-Филипп Матета (17, с пенальти) и

Исмаила Сарр (77).

В серии пенальти точнее были игроки «Кристал Пэлас» — 3:2.

У «Ливерпуля» не забили Мохамед Салах, Алексис Макаллистер и Харви Эллиотт.

«Ливерпуль» в прошлом сезоне выиграл чемпионат, а в межсезонье потратил на новичков больше всех клубов в Европе.

«Кристал Пэлас» получил право бороться за Суперкубок благодаря первой в истории победе в Кубке Англии. В июле УЕФА из-за нарушения правил о владении несколькими клубами не допустил «Кристал Пэлас» до участия в Лиге Европы, команду понизили до Лиги конференций, она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Суперкубок разыгрывается с 1908 года. Рекордсменом по числу Суперкубков является «Манчестер Юнайтед» — 21 трофей. У «Ливерпуля» 16 побед, а «Кристал Пэлас» впервые боролся за титул.

Перед матчем на «Уэмбли» почтили минутой молчания память погибшего в ДТП футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com