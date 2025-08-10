«Кристал Пэлас» победил «Ливерпуль» и впервые выиграл Суперкубок Англии
- 10.08.2025, 19:32
Итог матча решила серия пенальти.
«Кристал Пэлас» впервые стал обладателем Суперкубка Англии, обыграв «Ливерпуль» в серии пенальти.
Матч прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В основное время у «Ливерпуля» отличились Уго Экитике (на 4-й минуте) и Джереми Фримпонг (21).
У «Кристал Пэлас» забивали Жан-Филипп Матета (17, с пенальти) и
Исмаила Сарр (77).
В серии пенальти точнее были игроки «Кристал Пэлас» — 3:2.
У «Ливерпуля» не забили Мохамед Салах, Алексис Макаллистер и Харви Эллиотт.
«Ливерпуль» в прошлом сезоне выиграл чемпионат, а в межсезонье потратил на новичков больше всех клубов в Европе.
«Кристал Пэлас» получил право бороться за Суперкубок благодаря первой в истории победе в Кубке Англии. В июле УЕФА из-за нарушения правил о владении несколькими клубами не допустил «Кристал Пэлас» до участия в Лиге Европы, команду понизили до Лиги конференций, она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Суперкубок разыгрывается с 1908 года. Рекордсменом по числу Суперкубков является «Манчестер Юнайтед» — 21 трофей. У «Ливерпуля» 16 побед, а «Кристал Пэлас» впервые боролся за титул.
Перед матчем на «Уэмбли» почтили минутой молчания память погибшего в ДТП футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты.