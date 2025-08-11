NYT: Кто сменит Ким Чен Ына 3 11.08.2025, 16:13

3,118

Режим может возглавить его дочь.

Впервые Ким Чен Ын представил свою дочь Ким Чу Э миру в ноябре 2022 года — он держал ее за руку на фоне межконтинентальной баллистической ракеты. С тех пор она все чаще появляется в северокорейских СМИ рядом с отцом, а недавно была названа «великим человеком-наставником» — признак того, что ее, возможно, готовят к руководству страной, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Официальной должности у нее нет, ее имени государственные СМИ не называют, ограничиваясь формулировками вроде «любимая» или «уважаемая дочь». Однако разведка и аналитики считают ее главным претендентом на наследование власти. По данным южнокорейских спецслужб, Ким Чу Э всего 12 лет.

С момента своего дебюта она заметно изменилась — от застенчивой девочки рядом с отцом — до уверенной фигуры, разделяющей с ним центральную сцену. Она сопровождает лидера не только на внутренних мероприятиях и дипломатических приемах, но и в военной среде — ключевой сфере, в которой Ким Чен Ын консолидировал власть после смерти своего отца.

На одном из военных парадов 2023 года генерал встал перед ней на колени — жест, ранее адресованный только самому лидеру.

Считается, что у Ким Чен Ына может быть двое или трое детей, но на публике появляется только Чу Э. Если она станет преемницей, то войдет в историю как первая женщина, возглавившая КНДР — ядерную державу с глубоко патриархальным и милитаризованным обществом.

Хотя нынешнему диктатору всего 41 год, подготовка наследника выглядит логичной. В семье есть история сердечно-сосудистых болезней, а сам он страдает от лишнего веса, курит, злоупотребляет алкоголем и ведет ночной образ жизни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com