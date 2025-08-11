Трамп: Я не буду заключать мирную сделку, это должны сделать Украина и РФ 19 11.08.2025, 19:27

5,856

Президент США также пригрозил, что он может выйти из переговоров по Украине.

Президент США Дональд Трамп отметил, что заключать мирную сделку по завершению войны России против Украины - это не его дело.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-конференцию американского лидера.

Трамп пригрозил, что он может выйти из переговоров по Украине и тогда это «будет конец». Тогда война не будет урегулирована.

Президент отметил, что он верит в то, что российский диктатор Владимир Путин хочет заполучить всю Украину. Но Трамп хочет встречи, чтобы рассмотреть параметры урегулирования. После этого он пообещал позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам.

«Я не буду заключать соглашение, это не мое дело заключать соглашение, соглашение должны заключить двое (РФ и Украина - ред.). Россия должна вернуться к развитию своей страны, большой страны, у них 11 часовых поясов. У нее есть большой потенциал, а их экономика функционирует плохо», - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com