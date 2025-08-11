закрыть
11 августа 2025, понедельник
Трамп: Я не буду заключать мирную сделку, это должны сделать Украина и РФ

  11.08.2025, 19:27
Трамп: Я не буду заключать мирную сделку, это должны сделать Украина и РФ

Президент США также пригрозил, что он может выйти из переговоров по Украине.

Президент США Дональд Трамп отметил, что заключать мирную сделку по завершению войны России против Украины - это не его дело.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-конференцию американского лидера.

Трамп пригрозил, что он может выйти из переговоров по Украине и тогда это «будет конец». Тогда война не будет урегулирована.

Президент отметил, что он верит в то, что российский диктатор Владимир Путин хочет заполучить всю Украину. Но Трамп хочет встречи, чтобы рассмотреть параметры урегулирования. После этого он пообещал позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам.

«Я не буду заключать соглашение, это не мое дело заключать соглашение, соглашение должны заключить двое (РФ и Украина - ред.). Россия должна вернуться к развитию своей страны, большой страны, у них 11 часовых поясов. У нее есть большой потенциал, а их экономика функционирует плохо», - добавил он.

