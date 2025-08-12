Возможно ли из-за безалкогольного пива лишиться прав? 12.08.2025, 11:56

2,842

Ответил юрист.

Зачастую водители выбирают безалкогольное пиво как безопасную альтернативу алкоголю, позволяющую за рулём не бояться проверок ГАИ.

Однако даже оно содержит небольшой процент спирта. Сколько можно выпить такого напитка, чтобы не лишиться прав?

— Управлять машиной можно, если не превышен допустимый порог алкоголя в организме, а в Беларуси он составляет до 0,3 промилле в крови или 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе, — рассказала юрист Виктория Можейко изданию «АиФ».

—Безалкогольное пиво содержит до 0,5% этанола. Одна пол-литровая банка даст примерно 0,04 промилле (усреднённое значение для человека весом около 70 кг без учёта целого ряда факторов, например того, что ел человек, какой у него метаболизм, и прочего, — словом, это лишь теоретический пример, который нельзя использовать на практике, но он важен для общего понимания вопроса), что недостаточно для опьянения или превышения допустимых норм. То есть прав вас не лишат.

— Однако по мере увеличения дозы алкотестер в теории превышение может показать. Но рассчитать универсальную дозу невозможно — всё индивидуально, — подытожила юрист.

***

Стоит помнить о том, что хмель способен накопиться при употреблении нескольких бутылок, что в итоге обязательно приведёт к превышению допустимого уровня алкоголя в крови, пишет av.by.

Хотя микродозы алкоголя в «нулёвке» быстро выводятся из организма, не стоит забывать, что при употреблении трёх и более банок возможны проблемы при проверке алкотестером, результатом чего может стать лишение водительских прав.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com