Европа покупает для Украины больше оружия, чем США 1 12.08.2025, 22:40

иллюстративное фото

Исследование.

Европа стала лидером в направлении средств на производство оружия для Украины. Об этом свидетельствует исследование Кильского института мировой экономики Ukraine Support Tracker.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны до июня 2025 года Европа выделила не менее 35,1 миллиарда евро военной помощи через оборонные закупки - на 4,4 миллиарда евро больше, чем США. При этом значительная часть предоставленного оружия больше не поступает из запасов, а закупается непосредственно в оборонной промышленности.

Штаты в мае впервые с начала работы администрации Дональда Трампа одобрили значительный объем экспорта оружия в Украину, но Киев должен финансировать эти закупки самостоятельно.

Германия выделила пакет военной помощи на сумму 5 миллиардов евро, что является крупнейшей двусторонней помощью, согласно исследованию. Далее идут Норвегия, ФРГ с 1,5 миллиарда евро и Бельгия с вкладом в размере 1,2 миллиарда евро. Нидерланды, Великобритания и Дания выделили по 500-600 миллионов евро.

По мнению экспертов, Европа закупает больше военной помощи через промышленные контракты, чем США. Из 10,5 миллиарда евро европейской военной помощи, выделенной в мае и июне 2025 года, не менее 4,6 миллиарда евро планируется направить через контракты на закупки с оборонными компаниями, а не брать из имеющихся запасов. Эти контракты преимущественно были заключены с фирмами, базирующимися в Европе и Украине, что свидетельствует о росте роли оборонного производства в военной помощи, отмечают исследователи.

По словам руководителя проекта Ukraine Support Tracker Таро Нисикавы, военная помощь Украине все больше определяется мощностями оборонной промышленности. Европа сейчас закупила больше оружия по новым оборонным контрактам, чем Соединенные Штаты, что свидетельствует о четком переходе от использования арсеналов к промышленному производству.

Финансовая поддержка Украины сейчас в значительной степени зависит от механизма займов ERA. Эта инициатива, запущенная G7 и Европейской комиссией, предоставляет Украине в целом 45 миллиардов евро займов, финансируемых за счет поступлений от замороженных российских активов. В мае и июне ЕС выделил 2 миллиарда евро, Канада внесла 1,5 миллиарда евро, а Япония выделила около 2,8 миллиарда евро.

В то же время Нисикава отмечает, что помощь, обещанная в октябре 2024 года, постепенно выплачивается, имеющиеся средства уменьшаются, а смогут ли доноры поддерживать этот уровень поддержки в долгосрочной перспективе, остается неопределенным.

Как известно, проект Ukraine Support Tracker отслеживает по открытым данным военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине. Исследование охватывает 40 стран, в том числе государства-члены ЕС, G7, а также Австралию, Южную Корею, Турцию, Норвегию, Новую Зеландию, Швейцарию, Китай, Тайвань и Индию. Институты ЕС включены как отдельный донор.

