13 августа 2025, среда, 16:17
Трамп сделал заявление перед разговором с Зеленским и европейскими лидерами

4
  • 13.08.2025, 15:03
  • 5,460
Трамп сделал заявление перед разговором с Зеленским и европейскими лидерами
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США раскрыл детали в Truth Social.

Лидеры европейских государств хотят, чтобы соглашение, которое должно привести к завершению войны между Украиной и РФ, в конце концов было заключено.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Вскоре буду разговаривать с европейскими лидерами. Они замечательные люди, которые хотят, чтобы сделка была заключена», - отметил Трамп.

Ранее стало известно, что президент США перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров.

По данным источников, видеоконференция Трампа с Зеленским и европейскими лидерами начнется сегодня в 15:00 по минскому времени. После этого президент США поговорит отдельно европейскими лидерами.

