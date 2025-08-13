Трамп сделал заявление перед разговором с Зеленским и европейскими лидерами 4 13.08.2025, 15:03

5,460

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США раскрыл детали в Truth Social.

Лидеры европейских государств хотят, чтобы соглашение, которое должно привести к завершению войны между Украиной и РФ, в конце концов было заключено.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Вскоре буду разговаривать с европейскими лидерами. Они замечательные люди, которые хотят, чтобы сделка была заключена», - отметил Трамп.

Ранее стало известно, что президент США перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров.

По данным источников, видеоконференция Трампа с Зеленским и европейскими лидерами начнется сегодня в 15:00 по минскому времени. После этого президент США поговорит отдельно европейскими лидерами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com