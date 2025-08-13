Трамп сделал заявление перед разговором с Зеленским и европейскими лидерами

Трамп сделал заявление перед разговором с Зеленским и европейскими лидерами4
- 13.08.2025, 15:03
Президент США раскрыл детали в Truth Social.
Лидеры европейских государств хотят, чтобы соглашение, которое должно привести к завершению войны между Украиной и РФ, в конце концов было заключено.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
«Вскоре буду разговаривать с европейскими лидерами. Они замечательные люди, которые хотят, чтобы сделка была заключена», - отметил Трамп.
Ранее стало известно, что президент США перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров.
По данным источников, видеоконференция Трампа с Зеленским и европейскими лидерами начнется сегодня в 15:00 по минскому времени. После этого президент США поговорит отдельно европейскими лидерами.