закрыть
13 августа 2025, среда, 21:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белавиа» объявила распродажу билетов за полцены на все прямые рейсы

1
  • 13.08.2025, 20:52
«Белавиа» объявила распродажу билетов за полцены на все прямые рейсы

Из Минска, Гомеля, Бреста, Могилева со скидкой 50.

«Белавиа» объявила распродажу билетов за полцены на все прямые рейсы. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Распродажа билетов со скидкой в 50% по тарифу «Промо» от минимально заявленных тарифов будет действовать два дня – 13 и 14 августа. Спецпредложение распространяется на все прямые рейсы, отправляющиеся из Минска, Гомеля, Бреста, Могилева и в обратном направлении. Перелет по акционным билетам будет возможен в период с 1 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года включительно. Максимальный срок пребывания в пункте назначения при покупке билета туда-обратно составляет один месяц. Важно отметить, что скидка не распространяется на таксы и сборы, а билеты, приобретенные по тарифу «Промо», являются невозвратными и не подлежат обмену. Количество мест, доступных по тарифу «Промо» на каждом рейсе, ограничено.

При использовании акционного билета необходимо строго соблюдать последовательность маршрута, начиная с первого аэропорта отправления. В случае, если билет не был использован на первом участке маршрута, бронирование на все последующие участки автоматически аннулируется.

«Например, если вы приобрели билет по тарифу «Промо» по маршруту Минск – Москва – Минск, но решили добраться до Москвы другим способом, то воспользоваться билетом для обратного перелета в Минск уже не получится. При этом стоимость билета не будет возвращена», – пояснили в авиакомпании.

Также стоит учитывать, что к билетам, приобретенным по тарифу «Промо», не применяются скидки для детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский