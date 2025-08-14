На Аляске началось мощное наводнение 1 14.08.2025, 3:13

15 августа там пройдет встреча Трампа и Путина.

Рекордный уровень паводковых вод, сброшенных ледником Менденхолл, достиг реки, протекающей через столицу Аляски Джуно, власти сообщили об опасности затоплений. Об этом сообщает AP.

Вода уже скопилась на нескольких улицах и просочилась под недавно возведенные заграждения, предназначенные для защиты домов на берегу реки. Некоторые жители в зоне затопления прислушались к предупреждениям и эвакуировались после того, как вода начала выходить из-под ледяной плотины ледника.

Ледник Менденхолл находится примерно в 19 км от Джуно, где проживает 30 тыс. человек, и является популярной туристической достопримечательностью. Дома на окраинах города находятся в нескольких км от озера Менденхолл, расположенного под ледником, и многие из них находятся у одноименной реки, в которую впадает ледник.

Наводнения в бассейне реки стали ежегодной проблемой с 2011 года, и за последние годы сотни домов были смыты и затоплены. В этом году власти установили временные заграждения, надеясь защитить несколько сотен домов в зоне затопления от масштабных разрушений.

