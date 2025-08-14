Bloomberg: Экономика России покрыта трещинами

Bloomberg: Экономика России покрыта трещинами1
14.08.2025
Это следует учитывать накануне саммита Путина и Трампа.
Экономика России сталкивается с серьезными трудностями из-за войны в Украине. Рост замедлился до 1,1% во втором квартале 2025 года, инфляция превышает 10%, ключевая ставка Банка России поднята до 21% — максимум за два десятилетия. Доходы от нефти упали: в июле цена российского сырья в среднем составила $55 за баррель при плановых $70, что привело к рекордному дефициту бюджета за более чем 30 лет, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org)..
С 2022 года Кремль сделал банки ключевым источником финансирования оборонки, обязывая их выдавать льготные кредиты военным подрядчикам. Это создало «теневой» долговой рынок: корпоративная задолженность с июля 2022-го по ноябрь 2024-го выросла на 71%, в основном в военных и смежных отраслях. Многие предприятия уже испытывают сложности с обслуживанием долгов, что повышает риск банковского кризиса.
На фоне падения нефтегазовых доходов и сокращения Резервного фонда, несколько системно значимых банков, включая ВТБ, зафиксировали резкое падение прибыли от кредитования. Министр экономики Максим Решетников предупредил о риске рецессии, а глава Сбербанка Герман Греф назвал ситуацию «идеальным штормом».
В такой ситуации Путин отправляется в Аляску на переговоры с президентом США Дональдом Трампом о возможном урегулировании конфликта. Москва настаивает на снятии санкций и признании контроля над Крымом и Донбассом. Украина и ЕС отвергли эти условия.
Трамп уже заявил, что у него «есть рычаги» и что экономика России «в плачевном состоянии». Исход саммита покажет, кто из лидеров сумеет сыграть свою партию лучше.