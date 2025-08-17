Дроны атаковали Воронежскую область РФ: движение поездов остановлено 2 17.08.2025, 8:12

2,902

Под удар попал крупный железнодорожный узел.

Этой ночью дроны могли атаковать железнодорожную станцию в городе Лиски Воронежской области, который считается одним из крупнейших железнодорожных узлов Юго-Восточной ветки железной дороги России. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке.

Об обстреле сообщили российские медиа. В частности Telegram-канал Mash информировал, что прогремела серия взрывов над Лисками: жители сообщили о звуках пролета по меньшей мере шести беспилотников и громких звуках над городом.

Вскоре губернатор Воронежской области Гусев сообщил, что на востоке области и над самим областным центром силы ПВО якобы сбили несколько ударных дронов.

«Обломки беспилотников в городе повредили окна жилого дома, информации о пострадавших нет», — отметил губернатор.

В сети показали кадры ночной атаки по Воронежской области. На видеороликах слышны звуки взрывов и, вероятно, работа российской противовоздушной обороны.

Вскоре OSINT-каналы сообщили, что, вероятно, в Лисках Воронежской области России дроны ударили по крупному железнодорожному узлу.

«Ночью БпЛА атаковали железнодорожную станцию «Лиски», Воронежская область. Она считается одним из крупнейших железнодорожных узлов Юго-Восточной железной дороги РФ. Последствия уточняются», — говорится в сообщении.

Местные жители также сообщают о поражении железнодорожной станции «Лиски». На кадрах с места событий видно, как поднялся пожар и поднимается дым в небо.

В результате падения обломков дрона повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, было задержано движение нескольких поездов.

Отметим, что Лиски — административный центр Лискинского района Воронежской области России. Как свидетельствуют данные из открытых источников, здесь расположено в частности управление Лискинского региона Юго-Восточной железной дороги, а также многочисленные предприятия железнодорожного транспорта: эксплуатационное локомотивное депо Лиски-Узловая, вагонное депо, дистанция пути, дистанция электроснабжения и тому подобное.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com