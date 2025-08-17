Дроны атаковали Воронежскую область РФ: движение поездов остановлено

Дроны атаковали Воронежскую область РФ: движение поездов остановлено2
- 17.08.2025, 8:12
- 2,902
Под удар попал крупный железнодорожный узел.
Этой ночью дроны могли атаковать железнодорожную станцию в городе Лиски Воронежской области, который считается одним из крупнейших железнодорожных узлов Юго-Восточной ветки железной дороги России. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке.
Об обстреле сообщили российские медиа. В частности Telegram-канал Mash информировал, что прогремела серия взрывов над Лисками: жители сообщили о звуках пролета по меньшей мере шести беспилотников и громких звуках над городом.
Вскоре губернатор Воронежской области Гусев сообщил, что на востоке области и над самим областным центром силы ПВО якобы сбили несколько ударных дронов.
«Обломки беспилотников в городе повредили окна жилого дома, информации о пострадавших нет», — отметил губернатор.
В сети показали кадры ночной атаки по Воронежской области. На видеороликах слышны звуки взрывов и, вероятно, работа российской противовоздушной обороны.
Вскоре OSINT-каналы сообщили, что, вероятно, в Лисках Воронежской области России дроны ударили по крупному железнодорожному узлу.
«Ночью БпЛА атаковали железнодорожную станцию «Лиски», Воронежская область. Она считается одним из крупнейших железнодорожных узлов Юго-Восточной железной дороги РФ. Последствия уточняются», — говорится в сообщении.
Местные жители также сообщают о поражении железнодорожной станции «Лиски». На кадрах с места событий видно, как поднялся пожар и поднимается дым в небо.
В результате падения обломков дрона повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, было задержано движение нескольких поездов.
Отметим, что Лиски — административный центр Лискинского района Воронежской области России. Как свидетельствуют данные из открытых источников, здесь расположено в частности управление Лискинского региона Юго-Восточной железной дороги, а также многочисленные предприятия железнодорожного транспорта: эксплуатационное локомотивное депо Лиски-Узловая, вагонное депо, дистанция пути, дистанция электроснабжения и тому подобное.