Все только начинается Владимир Фесенко

20.08.2025, 13:56

Владимир Фесенко

Итоги и последствия встречи в Вашингтоне.

Встреча президента Зеленского и европейских лидеров с президентом Трампом, которая состоялась 18 августа в Вашингтоне, прошла очень неплохо, вопреки большим и многочисленным опасениям. Не произошло ни нового скандала и конфликта в Овальном кабинете, ни агрессивного принуждения Зеленского к согласию на унизительные условия псевдо-мира. И президент Украины сделал все возможное, чтобы нейтрализовать потенциальные риски.

И поддержка европейских партнеров нам очень помогла. Это уже само по себе неплохо, а кроме того началась работа над определением гарантий безопасности для Украины.

Сразу отмечу, что не стоит ждать чуда, никто не согласится воевать вместе с нами в случае нового российского нападения. Но определенные условные «гарантии безопасности», точнее, факторы сдерживания дальнейшей российской агрессии (большой пакет «оружия сдерживания» для Украины, присутствие европейского военного контингента в Украине после завершения войны и т. д.) нам могут предоставить.

Казалось бы, после всего этого можно выдохнуть, немного успокоиться. Угрозы, которые возникли во время встречи Трампа с Путиным на Аляске, якобы нейтрализованы. Но расслабляться рано. Трамп еще в определенной степени остается под «чарами» Путина. К тому же российский диктатор предложил новую ловушку в дальнейшем переговорном процессе. В ответ на предложение Трампа о трехстороннем саммите (Трампа, Зеленского и Путина), кремлевский начальник предложил сначала провести двустороннюю встречу между президентами Украины и РФ.

Думаю, что мало кто ожидает, что такая встреча принесет положительный миротворческий результат, скорее, наоборот. Я вообще трудно себе представляю, как они будут нормально общаться, тем более о чем-то договариваться без модерирования умелого посредника. А если еще эта встреча состоится в Будапеште, как поговаривают некоторые СМИ, то плохой результат будет просто запрограммирован.

Путин явно делает ставку на провоцирование нового кризиса в переговорном процессе. А Трамп опять все это наивно воспринимает как реальный путь к завершению войны. Правда, вполне вероятно, что Путин не будет спешить с этой встречей и будет выставлять предварительные условия, которые должен выполнить Зеленский, чтобы эта встреча состоялась. А если президент Украины будет отказываться, то Путин будет апеллировать к Трампу, что, якобы, Украина не хочет мира и срывает переговоры.

Так что борьба за Трампа и за дальнейшую логику переговорного процесса продолжается. Точнее, все только начинается.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com