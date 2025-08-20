Российская угольная отрасль терпит рекордные убытки 20.08.2025, 17:03

Санкции и война продолжают истощать экономику агрессора.

Российская угольная промышленность переживает тяжелый кризис на фоне санкций и войны, теряя рынки и наращивая долги. По данным Минэнерго РФ, убытки отрасли в 2024 году могут достичь 350 млрд рублей, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Главный удар пришелся по экспорту. Россия потеряла европейские рынки и вынуждена переориентироваться на Азию, где сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Австралии, Индонезии и ЮАР. Дополнительным ударом стало сокращение закупок угля Китаем — ключевым партнером Москвы — на 7,8% за прошлый год.

Санкции ограничили доступ к западному оборудованию, и добывающим компаниям приходится разбирать часть техники, чтобы поддерживать работу других установок. При этом угольная отрасль остается значимым работодателем: около 150 тысяч человек трудятся в шахтах и разрезах, а еще полмиллиона занято в смежных секторах — от энергетики до транспорта.

Не лучше ситуация и в автопроме. Высокая инфляция (около 9%) и ключевая ставка Центробанка в 18% сделали кредиты недоступными для населения, что резко снизило спрос. В результате производство автомобилей в России за первые полгода упало на 28%, грузовиков — на 40%.

Чтобы сократить расходы, крупнейшие предприятия — КамАЗ, АвтоВАЗ, ГАЗ, а также тракторные заводы в Челябинске и Петербурге — перевели работников на четырехдневную неделю. Это означает потерю примерно 20% дохода для сотрудников и дальнейшее падение потребительского спроса.

Экономический кризис в ключевых отраслях усиливает давление на российский рынок труда и уровень жизни населения.

