Белоруса лишили пенсии, пока он находился под стражей 20.08.2025, 19:30

Законно ли это?

Управление по труду, занятости и соцзащите Кричевского райисполкома приостановило выплаты социальной пенсии мужчине.

Основанием для этого послужило то, что в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на этапе следствия, рассказали в Генпрокуратуре.

В дальнейшем суд назначил наказание мужчине, не связанное с лишением свободы. Мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Действующее законодательство не предусматривает приостановление выплаты социальной пенсии только на основании применения меры пресечения (будь то заключение под стражу или подписка о невыезде).

Приостановить выплату пенсии можно лишь в строго определенных случаях, которые прямо перечислены в ст. 88 Закона «О пенсионном обеспечении».

К ним, например, относится отбывание наказания в местах лишения свободы. В данной ситуации этого не было.

Таким образом, действия сотрудников соцзащиты были признаны незаконными.

Ситуация усугублялась тем, что пенсионер проживал один и после освобождения из-под стражи фактически остался без средств к существованию.

Прокурор Кричевского района вынес предписание начальнику управления соцзащиты с требованием немедленно исправить нарушение.

В итоге мужчине возобновили выплату социальной пенсии. Также произведен перерасчет пенсии за весь период незаконного приостановления – сумма превысила Br1400.

