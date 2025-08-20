Белоруса лишили пенсии, пока он находился под стражей
- 20.08.2025, 19:30
Законно ли это?
Управление по труду, занятости и соцзащите Кричевского райисполкома приостановило выплаты социальной пенсии мужчине.
Основанием для этого послужило то, что в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на этапе следствия, рассказали в Генпрокуратуре.
В дальнейшем суд назначил наказание мужчине, не связанное с лишением свободы. Мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.
Действующее законодательство не предусматривает приостановление выплаты социальной пенсии только на основании применения меры пресечения (будь то заключение под стражу или подписка о невыезде).
Приостановить выплату пенсии можно лишь в строго определенных случаях, которые прямо перечислены в ст. 88 Закона «О пенсионном обеспечении».
К ним, например, относится отбывание наказания в местах лишения свободы. В данной ситуации этого не было.
Таким образом, действия сотрудников соцзащиты были признаны незаконными.
Ситуация усугублялась тем, что пенсионер проживал один и после освобождения из-под стражи фактически остался без средств к существованию.
Прокурор Кричевского района вынес предписание начальнику управления соцзащиты с требованием немедленно исправить нарушение.
В итоге мужчине возобновили выплату социальной пенсии. Также произведен перерасчет пенсии за весь период незаконного приостановления – сумма превысила Br1400.