FT: Таких проблем у России еще не было
- 21.08.2025, 14:35
- 3,252
Страну ждет беспрецедентный кризис с бензином.
Бензин дорожает, АЗС пустеют, а власти срочно запрещают экспорт. Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам и железнодорожной инфраструктуре вывели из равновесия топливный рынок России. Страна, которая начала полномасштабную войну против Украины, теперь сама сталкивается с внутренним дефицитом бензина, ростом цен и логистическим коллапсом. Об этом пишет авторитетное издание The Financial Times.
ВСУ бьют точно и по слабым местам
По данным издания, атаки украинских дронов с начала июля вывели из строя как минимум четыре крупных НПЗ. По оценкам аналитиков, Россия потеряла до 10% своих перерабатывающих мощностей.
Особенность нынешней кампании в том, что она нацелена не на случайные объекты, а на заводы в ключевых регионах переработки и потребления. В ряде случаев ущерб оказался настолько серьезным, что заводы могут не восстановиться вовсе.
В результате на российском рынке возник тяжелый топливный кризис: оптовые цены на бензин марки А95 обновили исторический рекорд, подскочив на 55% с начала года, власти были вынуждены срочно запретить экспорт бензина, чтобы удержать внутренний рынок.
Кроме того, спрос вырос из-за перебоев с ж\д и авиасообщением, вызванных ударами ВСУ. В ряде регионов бензин отпускается по талонам, как в конце советской эпохи. Россия: бензин по талонам и цены «вне плана» В Забайкалье, Крыму и других регионах наблюдается острая нехватка топлива.
В Чите местные чаты полны сообщений о «пропаже А95», а на заправках очереди и выдача по талонам. В Крыму назначенный Кремлем глава Сергей Аксенов признал перебои, сославшись на «логистику и сокращение производства».
Даже несмотря на внутреннюю компенсацию поставок и ограничение экспорта, бензина не хватает. Рост цен за год составил 9%, из них 5% — с января.
Государственные ограничения лишь временно сдерживают розничную инфляцию, но реальный дефицит ощущается, особенно вдали от Москвы.
План Украины — работать системно
Аналитики отмечают: кампания ВСУ стала более спланированной, целенаправленной и разрушительной, чем раньше. Это не просто тактика «досаждений», а точечная работа по выведению экономики противника из строя.
Генштаб Украины в комментарии The Financial Times недвусмысленно заявил: «Это еще не все». И действительно, следом за ударами по НПЗ последовали удары по железнодорожным узлам, вызвав задержки в грузовых перевозках, включая доставку топлива.