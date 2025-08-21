закрыть
FT: Таких проблем у России еще не было

  • 21.08.2025, 14:35
  • 3,252
FT: Таких проблем у России еще не было

Страну ждет беспрецедентный кризис с бензином.

Бензин дорожает, АЗС пустеют, а власти срочно запрещают экспорт. Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам и железнодорожной инфраструктуре вывели из равновесия топливный рынок России. Страна, которая начала полномасштабную войну против Украины, теперь сама сталкивается с внутренним дефицитом бензина, ростом цен и логистическим коллапсом. Об этом пишет авторитетное издание The Financial Times.

ВСУ бьют точно и по слабым местам

По данным издания, атаки украинских дронов с начала июля вывели из строя как минимум четыре крупных НПЗ. По оценкам аналитиков, Россия потеряла до 10% своих перерабатывающих мощностей.

Особенность нынешней кампании в том, что она нацелена не на случайные объекты, а на заводы в ключевых регионах переработки и потребления. В ряде случаев ущерб оказался настолько серьезным, что заводы могут не восстановиться вовсе.

В результате на российском рынке возник тяжелый топливный кризис: оптовые цены на бензин марки А95 обновили исторический рекорд, подскочив на 55% с начала года, власти были вынуждены срочно запретить экспорт бензина, чтобы удержать внутренний рынок.

Кроме того, спрос вырос из-за перебоев с ж\д и авиасообщением, вызванных ударами ВСУ. В ряде регионов бензин отпускается по талонам, как в конце советской эпохи. Россия: бензин по талонам и цены «вне плана» В Забайкалье, Крыму и других регионах наблюдается острая нехватка топлива.

В Чите местные чаты полны сообщений о «пропаже А95», а на заправках очереди и выдача по талонам. В Крыму назначенный Кремлем глава Сергей Аксенов признал перебои, сославшись на «логистику и сокращение производства».

Даже несмотря на внутреннюю компенсацию поставок и ограничение экспорта, бензина не хватает. Рост цен за год составил 9%, из них 5% — с января.

Государственные ограничения лишь временно сдерживают розничную инфляцию, но реальный дефицит ощущается, особенно вдали от Москвы.

План Украины — работать системно

Аналитики отмечают: кампания ВСУ стала более спланированной, целенаправленной и разрушительной, чем раньше. Это не просто тактика «досаждений», а точечная работа по выведению экономики противника из строя.

Генштаб Украины в комментарии The Financial Times недвусмысленно заявил: «Это еще не все». И действительно, следом за ударами по НПЗ последовали удары по железнодорожным узлам, вызвав задержки в грузовых перевозках, включая доставку топлива.

