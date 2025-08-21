Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев

Украина победит.

Немного о кремлеботах. По моих наблюдениям все они делятся на две большие группы с двумя принципиально разными задачами:

1. «Пророссийская» — самая большая, тупая и очевидная. Ее цель — имитировать массовость поддержки. Я подробно объяснял, почему массовость так важна — люди очень боятся быть не такими, как все и с легкостью присоединяются к большинству — да я же с моим народом. У этих людей обязательно будет российский флаг на аватарке или георгиевская ленточка. Знамя Победы над Рейхстагом или фотография бойца Красной армии. Нация победителей. Победобесие во всех проявлениях — дети в военной форме, парады, боевая техника, «За ВДВ!» Народ изображать легко и просто — много грамматических ошибок в тексте, грядки на даче, тельняшка, грибы, георгины, соленья, рыбалка. «Вот стою я здесь перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганная, врагами стрелянная — живучая! Стою я и думаю — зачем я здесь?» Соль земли русской. Победа будет за нами.

2. «Проукраинская» — она работает гораздо тоньше. Ее цель — не переубедить, а расколоть и и внушить мысль, что все пропало. Она будет маскироваться, чтобы вызвать доверие. 90% информации в этих сообщениях будет правдой для того, чтобы влить в мозг 10% вранья, парализующего волю к сопротивлению. Украинский флаг на аватарке, место жительства — Днепр или Киев. Свои, дескать. Самые эффективные боты — это не те, кто пишет «Слава России». Это те, кто маскируется под «разочарованного патриота». Они оперируют несколькими нарративами:

«Власть вас предала».

Массово распространяются и усиливаются любые реальные или выдуманные случаи коррупции, некомпетентности или предательства в украинской власти или армии. «Пока вы тут донатите по 100 гривен, они воруют миллиарды!», «Залужного/Сырского/любого генерала сливают!», «Зеленский продался Западу/олигархам!», «Простых парней бросают в мясные штурмы без подготовки!» «Я всем сердцем за нашу победу, но то, что творят наши военкомы, — это преступление! Куда смотрит власть?» «Я доначу на ВСУ с первого дня, но когда я вижу, на каких машинах ездят депутаты, у меня опускаются руки»

«Запад вас бросил/использует»

Любая задержка с поставками оружия, любое осторожное заявление западного политика подается как окончательное предательство. «Вот видите, они вам даже ракеты боятся дать!», «Для них вы просто инструмент для ослабления России, им на вас плевать», «Выборы в США/Европе, и про вас все забудут!», «Вы воюете до последнего украинца за интересы Америки!»

«Проблема в беженцах / уехавших»

Спровоцировать конфликт между теми, кто остался в Украине, и теми, кто уехал. «Пока вы тут под ракетами, они в Европе по ресторанам ходят!», «Пусть возвращаются и воюют!» (для тех, кто уехал): «Как вы можете жить, пока наши гибнут?», «Предатели!»

Очень любят женские боты обвинять оппонентов в трусости — а сами вы почему не на фронте, а?

«Потери огромны, все бесполезно»

Постоянное преувеличение украинских потерь и приуменьшение российских. Создание ощущения бесконечной «мясорубки». «У них люди никогда не закончатся, а у вас уже всех мужиков на улицах ловят!», «Вы положили сто тысяч человек за эту деревню, а они ее все равно взяли. За что погибли эти люди?», «Это война на истощение, у вас нет шансов».

«Вы ничего не решаете, все решено за вас»

Продвижение идеи о том, что война — это просто договорняк между элитами, а простые люди — лишь пешки в большой игре. «Ваши олигархи и наши уже давно обо всем договорились», «Это просто бизнес, они делят рынки», «Правду нам никогда не скажут».

У меня нет доказательств и нет оригиналов платежек, но по моим наблюдениям, в конце лета / в начале осени прошлого года несколько популярных блогеров, журналистов и экономистов получили из России крупные суммы денег на продвижение следующих нарративов:

Россия может воевать бесконечно. Ее экономика находится в прекрасном состоянии и война идет ей только на пользу. Главная мысль — сдавайтесь быстрее.

Украинская армия находится на грани развала. Фронт вот вот рухнет. Главная мысль — сдавайтесь быстрее.

Особо подлая разновидность нарратива: «Украина на войну не явилась». Очень убедительно. Украинские войска четвертый год перемалывают миллионную российскую армию, которая за три месяца планировала дойти до Ла-Манша, но четвертый год на может дойти до Харькова (30 км от границы). С марта 2022 года Россия смогла захватить всего около 1% территории Украины, а Украина, якобы на войну не пришла.

Украина разгромила черноморский флот и загнала его в дальние гавани. Украина выносит российскую стратегическую авиацию. Украина обнуляет военную промышленность России и парализует ее логистику. Украина с нуля создала мощнейшие дроновые войска. Украина создала свою крылатую ракету. Не слушайте ботов — Украина победит.

