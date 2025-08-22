закрыть
Неожиданный шаг

  • Леонид Невзлин
  • 22.08.2025, 17:57
  • 3,720
Неожиданный шаг
Леонид Невзлин

Хоть бы какую-то гордость имели.

Этой ночью украинские беспилотники нанесли очередной удар по узловой станции нефтепровода «Дружба». Силы обороны Украины систематически атакуют это щупальце путинского режима, с помощью которого он фиксирует своих ключевых союзников в Европе – Венгрию и Словакию, правительства которых зависят от российских энергоносителей.

Недавняя атака на объекты «Дружбы» вызвала настоящую истерику в Будапеште. В городе, куда, кстати, любит звонить за «советами» президент Дональд Трамп и получать очередную порцию антиукраинских тезисов, подготовленных в интересах Москвы. Но самое интересное другое: Венгрия и Словакия решили жаловаться, обратившись к ненавистному Орбану и Фицо «брюссельскому обкому».

Главы МИД этих стран направили письмо верховной представительнице ЕС по внешней политике Кае Каллас, пожаловавшись на третий за последние девять дней удар по российскому нефтепроводу. «Мы считаем действия Украины, которые серьезно угрожают энергетической безопасности Словакии и Венгрии, абсолютно неприемлемыми. Мы призываем комиссию немедленно... гарантировать безопасность поставок в государства-члены», – пишут министры.

Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Орбан и Фицо строят всю свою политику на противостоянии Брюсселю, обвиняя его в лишении суверенитета и подрыве традиционных ценностей. В то же время они регулярно выбивают у ЕС все новые и новые финансовые пакеты. На этом фоне писать в Брюссель жалобы на то, что Киев подрывает основы российской энергетической коррупции в Европе, – шаг, мягко говоря, неожиданный. Хоть бы какую-то гордость имели.

Леонид Невзлин, Telegram

