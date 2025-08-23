Что будет с ребенком, если у него найдут телефон во время уроков 4 23.08.2025, 12:34

Рассказали белорусские учителя.

Телеграм-канал «Учителя столицы» ответил на поступивший в чат-бот вопрос, что будет с ребенком, если у него найдут телефон во время уроков.

Если у ребенка во время урока обнаружат телефон, то наказание будет зависеть от того, впервые это случилось или уже повторно.

В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения.

Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание — его вид и строгость определяет руководство школы.

Напомним, в Беларуси с 1 сентября школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами: приходя в школу, ребенок должен будет сдать гаджет, а забрать сможет после окончания уроков. Уже определены места, где будут храниться устройства, и список тех, кто будет отвечать за их сохранность.

