Белорусу запретили появляться в центре одного из городов Италии 25.08.2025, 11:11

В чем дело?

Полиция итальянского города Болонья запретила 32-летнему белорусу появляться в центре города, пишет местное издание il Resto del Carlino.

Ограничение было введено после драки, которая произошла 18 августа на пьяцца Маджоре в Болонье.

Ее устроили около десятка бездомных. Сначала они атаковали друг друга вербально, а затем началась потасовка со швырянием друг в друга стеклянных бутылок.

Двух участников конфликта (белоруса и итальянца) признали «опасными» и запретили на два года появляться в центре Болоньи.

Ранее оба уже были судимы за грабеж, угрозы и нанесение травм.

