Белорусу запретили появляться в центре одного из городов Италии
- 25.08.2025, 11:11
В чем дело?
Полиция итальянского города Болонья запретила 32-летнему белорусу появляться в центре города, пишет местное издание il Resto del Carlino.
Ограничение было введено после драки, которая произошла 18 августа на пьяцца Маджоре в Болонье.
Ее устроили около десятка бездомных. Сначала они атаковали друг друга вербально, а затем началась потасовка со швырянием друг в друга стеклянных бутылок.
Двух участников конфликта (белоруса и итальянца) признали «опасными» и запретили на два года появляться в центре Болоньи.
Ранее оба уже были судимы за грабеж, угрозы и нанесение травм.