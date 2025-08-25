закрыть
25 августа 2025, понедельник, 11:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусу запретили появляться в центре одного из городов Италии

  • 25.08.2025, 11:11
Белорусу запретили появляться в центре одного из городов Италии

В чем дело?

Полиция итальянского города Болонья запретила 32-летнему белорусу появляться в центре города, пишет местное издание il Resto del Carlino.

Ограничение было введено после драки, которая произошла 18 августа на пьяцца Маджоре в Болонье.

Ее устроили около десятка бездомных. Сначала они атаковали друг друга вербально, а затем началась потасовка со швырянием друг в друга стеклянных бутылок.

Двух участников конфликта (белоруса и итальянца) признали «опасными» и запретили на два года появляться в центре Болоньи.

Ранее оба уже были судимы за грабеж, угрозы и нанесение травм.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев