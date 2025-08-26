закрыть
26 августа 2025, вторник
Ига Свёнтек на US Open побила рекорд Моники Селеш

  26.08.2025
Польская теннисистка выиграла 65-й подряд стартовый матч на турнирах WTA.

Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла во второй круг US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема».

В стартовом матче вторая ракетка мира легко обыграла колумбийку Эмилиану Аранго (84-й номер рейтинга WTA) со счетом 6:1, 6:2.

Как сообщает пресс-служба US Open, Свёнтек по количеству выигранных подряд стартовых матчей на турнирах WTA (65) побила рекорд Моники Селеш. Только на турнирах «Большого шлема» полька выиграла уже 24 стартовых матча подряд. Последний раз подобная серия была у ее соотечественницы Агнешки Радваньской (2004-2005).

Следующей соперницей Свёнтек будет голландка Сюзан Ламенс, 66-я ракетка мира.

US Open завершится 7 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $90 млн.

