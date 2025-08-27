У арестованного генерала Минобороны РФ нашли имущество на полмиллиарда рублей 1 27.08.2025, 9:10

3,248

Юрий Кузнецов

Недвижимость записывалась на супругу или дочерей.

В ходе проверки экс-начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Генпрокуратура обнаружила коррупционное имущество более чем на 500 млн руб., рассказал «Ведомостям» знакомый с делом источник. По его словам, проверка проводилась по распоряжению генпрокурора Игоря Краснова, а по ее итогам ведомство направило в суд иск о взыскании в доход государства полученного незаконным путем имущества.

Согласно иску, Кузнецов до 2024 года проходил военную службу в Вооруженных силах на различных должностях. Источниками его дохода являлись заработная плата, выплаты ветеранам боевых действий, продажа автомобиля и проценты по банковским вкладам. Размер официально задекларированного дохода генерала за период с 2010 по 2023 год составил 47,6 млн руб., а у его жены — чуть более 41 млн руб. При этом Кузнецовым приобретались дорогостоящие объекты недвижимости, которые записывались на супругу или дочерей. По оценке Генпрокуратуры, общая стоимость приобретенной им недвижимости в Москве, Московской области и Краснодаре составляет около 241 млн руб.

Помимо этого, во время обысков у генерала были изъяты сотни тысяч долларов и евро, а также миллионы рублей наличными. Также у Кузнецова нашли коллекцию редких монет и дорогостоящих ювелирных украшений, в частности 59 золотых монет и 101 серебряную. Среди них есть монеты с изображением Джорджа Вашингтона и статуи Свободы, экземпляры в честь главного храма Вооруженных сил России и 75-летия Победы. Всего у Кузнецова нашли имущество на 504,8 млн руб., что более чем в пять раз превышает официальный доход генерала и его супруги за последние 14 лет.

При этом в своих показаниях Кузнецов утверждал, что помимо официальной зарплаты, зачисляемой на банковскую карту, он получал денежное довольствие наличными, которое выдавали сотрудникам Центра специального финансирования Минобороны. Однако допрошенный свидетель опроверг эту информацию.

Кузнецова задержали и отправили в СИЗО в мае 2024 года по обвинению в получении взятки от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в размере свыше 80 млн руб. По версии следствия, взятка предназначалась за содействие в заключении госконтрактов на сумму 372 млн руб. За это предприниматель приобрел и оформил на супругу генерала участок земли в Краснодаре, а также построил на ней жилой дом площадью 1125 кв. м. Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com