27 августа 2025, среда, 11:50
Крайне неутешительная для Путина динамика

  • Аббас Галлямов
  • 27.08.2025, 11:30
  • 1,016
Крайне неутешительная для Путина динамика
Аббас Галлямов

Думал попить да поесть, а его тут плясать заставляют.

Трамп, наконец, назвал российские заявления о нелегитимности Зеленского «чушью».

Думаю, Путин тоже понимает, что это чушь, но ему нужен какой-то повод, чтобы не встречаться с Зеленским, вот он эту тему и педалирует.

Кроме того, Путин в целом любит зеркалить – обвинять других в своих грехах. У него у самого – серьёзные проблемы с легитимностью, только с помощью репрессий они пока загнаны под спуд.

А вообще напомню, что на последних выборах Путин побоялся конкурировать даже с Дунцовой и Надеждиным, а Навального в преддверии кампании вообще убил – от греха подальше. Когда Путин решил обнулиться – в марте 2020 года – меньше половины россиян, опрошенных «Левадой», – 48 процентов – сказали, что одобряют это решение; столько же – 47 процентов – заявили, что выступают против.

В общем, когда слышите рассуждения Путина о нелегитимности Зеленского, вспоминайте народное «тот громче всех кричит, кто украл».

И возвращаясь к Трампу. Полгода назад он поддерживал российский тезис о нелегитимности Зеленского: говорил о низком рейтинге последнего и необходимости проведения в Украине выборов. Теперь, как видим, он заявил, что это все чушь.

Крайне неприятная для Путина динамика. Он думал попить да поесть, а его тут плясать заставляют.

Аббас Галлямов, Facebook

