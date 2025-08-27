Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов

27.08.2025, 11:30

1,016

Аббас Галлямов

Думал попить да поесть, а его тут плясать заставляют.

Трамп, наконец, назвал российские заявления о нелегитимности Зеленского «чушью».

Думаю, Путин тоже понимает, что это чушь, но ему нужен какой-то повод, чтобы не встречаться с Зеленским, вот он эту тему и педалирует.

Кроме того, Путин в целом любит зеркалить – обвинять других в своих грехах. У него у самого – серьёзные проблемы с легитимностью, только с помощью репрессий они пока загнаны под спуд.

А вообще напомню, что на последних выборах Путин побоялся конкурировать даже с Дунцовой и Надеждиным, а Навального в преддверии кампании вообще убил – от греха подальше. Когда Путин решил обнулиться – в марте 2020 года – меньше половины россиян, опрошенных «Левадой», – 48 процентов – сказали, что одобряют это решение; столько же – 47 процентов – заявили, что выступают против.

В общем, когда слышите рассуждения Путина о нелегитимности Зеленского, вспоминайте народное «тот громче всех кричит, кто украл».

И возвращаясь к Трампу. Полгода назад он поддерживал российский тезис о нелегитимности Зеленского: говорил о низком рейтинге последнего и необходимости проведения в Украине выборов. Теперь, как видим, он заявил, что это все чушь.

Крайне неприятная для Путина динамика. Он думал попить да поесть, а его тут плясать заставляют.

Аббас Галлямов, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com