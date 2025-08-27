Уиткофф лоббирует Нобелевскую премию мира для Трампа

Уиткофф лоббирует Нобелевскую премию мира для Трампа8
- 27.08.2025, 11:48
Спецпосланник президента США объяснил свою позицию.
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил во вторник, что Нобелевский комитет должен обратить внимание на мирные усилия президента Дональда Трампа, когда будет рассматривать кандидатов на премию мира.
Об этом спецпредставитель президента США сказал в интервью Fox News.
Комментируя мирные усилия по завершению войны между Украиной и Россией, Уиткофф сказал, что Трамп проделал «огромную работу по урегулированию семи отдельных конфликтов».
«И почему? Потому что в душе он гуманист. В душе он хочет, чтобы убийства прекратились. И я могу сказать вам следующее: я просто надеюсь, что когда придет время оценивать с точки зрения Нобелевской премии мира работу, проделанную президентом Трампом, то будет широко признано то, что именно произошло на мировой арене», – заявил спецпосланник президента США.