«Штутгарт» представил юбилейную форму, которая понравится белорусам 27.08.2025

2,630

Фотофакт.

Немецкий футбольный клуб «Штутгарт» представил форму к 100-летию клуба. Футболка «Штутгарта» сочетает в себе знаковый элемент клуба: традиционную красную нагрудную полосу.

Как отмечает «Трибуна», форма понравится белорусам, поскольку совпадает с национальными цветами нашей страны.

Отметим, в «Штутгарте» играли известныe белорусские футболисты братья Глебы. Александр и его младший брат Вячеслав в 2000 году уехали в Германию играть в Бундеслиге. Их контракты были выкуплены «Штутгартом» за 150 000 евро. Александр дебютировал в Бундеслиге 5 сентября 2000 года в выездном матче против «Кайзерслаутерна», выйдя на замену за 20 минут до конца матча. В свой первый сезон за «Штутгарт» Глеб вышел на поле всего в 6-ти матчах, а уже в следующем сезоне стал одним из ключевых игроков команды.

В сезоне 2002/03 «Штутгарт» занял в Бундеслиге второе место и попал в Лигу чемпионов, где победил команду «Манчестер Юнайтед», а Глеб стал плеймейкером команды. Однако затем главный тренер «Штутгарта» Феликс Магат покинул клуб и возглавил «Баварию» летом 2004 года, и в следующем сезоне «Штутгарт» занял лишь пятое место. Глеб стал лучшим ассистентом Бундеслиги сезона 2004/05.

