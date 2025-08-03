Дроны поразили нефтебазу возле аэропорта в Сочи 5 3.08.2025, 8:24

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Прозвучали десятки взрывов, горит резервуар с топливом.

Ночью в воскресенье, в городе Сочи в Краснодарском крае России снова было шумно. Его атаковали БПЛА, прозвучали десятки взрывов, вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе, пишет OBOZ.UA.

Кадрами атаки на Сочи россияне делились в сети. На одном из видео местный житель утверждает, что пожар вспыхнул на улице Авиационной – там неподалеку от аэропорта «Сочи» расположена крупная нефтебаза.

На других видео россияне говорят, что горит нефтебаза в Адлере (это район Сочи).

Была поражена нефтебаза компании «Роснефть-Кубаньнефтепродукт» (ул. Авиационная, 17/6). Сообщается о нескольких попаданиях дронов по этому объекту.

«На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной», – заявил позже мэр Сочи Андрей Прошунин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что «обломки беспилотника» попали в цистерну с нефтепродуктами.

Со своей стороны оперативный штаб края сообщил, что на нефтебазе горит резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Кроме того, «в результате падения обломков беспилотника» загорелся магазин на Авиационной улице, также повреждены пять гаражей.

«По предварительной информации пострадавших нет. В ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 127 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России – 75 человек, 22 единицы техники», – отчитались россияне о масштабах «падения обломков БПЛА» на нефтебазе.

В Росавиации заявили, что в аэропорту «Сочи» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Нефтебаза «Роснефти» как раз расположена примерно в километре от аэропорта, районе Авиационной улицы.

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