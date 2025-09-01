Cамолет фон дер Ляйен приземлялся в Болгарии по бумажным картам 3 1.09.2025, 13:59

Инцидент рассматривается как операция российского вмешательства.

Самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был вынужден приземляться в аэропорту болгарского города Пловдив, используя бумажные карты из-за сбоев в работе GPS.

Об этом сообщает Financial Times.

В публикации говорится, что самолет, на борту которого находилась президент ЕК, остался без электронных навигационных средств во время подлета к аэропорту города. По словам трех информированных чиновников, инцидент рассматривается как операция российского вмешательства.

«GPS во всей зоне аэропорта перестал работать», – сказал один из чиновников.

После часа кружения над аэропортом пилот самолета принял решение приземлиться вручную, используя бумажные карты, добавили они.

«Это было неоспоримое вмешательство», – добавил один из источников.

Болгарская служба управления воздушным движением подтвердила инцидент в заявлении для Financial Times.

«С февраля 2022 года наблюдается значительное увеличение случаев глушения (GPS) и, в последнее время, подделки сигналов», – говорится в заявлении.

