Cамолет фон дер Ляйен приземлялся в Болгарии по бумажным картам

Cамолет фон дер Ляйен приземлялся в Болгарии по бумажным картам3
- 1.09.2025, 13:59
Инцидент рассматривается как операция российского вмешательства.
Самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был вынужден приземляться в аэропорту болгарского города Пловдив, используя бумажные карты из-за сбоев в работе GPS.
Об этом сообщает Financial Times.
В публикации говорится, что самолет, на борту которого находилась президент ЕК, остался без электронных навигационных средств во время подлета к аэропорту города. По словам трех информированных чиновников, инцидент рассматривается как операция российского вмешательства.
«GPS во всей зоне аэропорта перестал работать», – сказал один из чиновников.
После часа кружения над аэропортом пилот самолета принял решение приземлиться вручную, используя бумажные карты, добавили они.
«Это было неоспоримое вмешательство», – добавил один из источников.
Болгарская служба управления воздушным движением подтвердила инцидент в заявлении для Financial Times.
«С февраля 2022 года наблюдается значительное увеличение случаев глушения (GPS) и, в последнее время, подделки сигналов», – говорится в заявлении.