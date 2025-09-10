Сенатор Грэм: Конгресс США готов принять сокрушительные санкции против РФ

Сенатор Грэм: Конгресс США готов принять сокрушительные санкции против РФ1
- 10.09.2025, 19:55
Cенатор-республиканец поддержал позицию Трампа относительно нарушения РФ воздушного пространства Польши.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм 10 сентября в Х поддержал позицию президента США Дональда Трампа относительно нарушения РФ воздушного пространства Польши этой ночью.
Трамп 10 сентября написал пост из двух предложений: «Что случилось, почему Россия нарушает воздушное пространство Польши дронами? Ну, понеслось!».
I completely agree with President @realDonaldTrump's sentiment in response to Russia’s insane violation of Polish airspace for hours, deploying multiple drones.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) September 10, 2025
Mr. President, Congress is with you. We stand ready to pass legislation authorizing bone crushing new sanctions and… pic.twitter.com/LIqYmS4rG7
Грэм отметил, что полностью согласен с мнением Трампа относительно «безумного нарушении Россией польского воздушного пространства в течение нескольких часов с применением нескольких беспилотников».
«Господин президент, Конгресс с вами. Мы готовы принять законодательство, которое позволит ввести сокрушительные новые санкции и тарифы [против РФ], которые могут быть применены по вашему усмотрению. Наша цель – предоставить вам полномочия, чтобы вы могли противостоять этой растущей угрозе», – написал американский сенатор.
Он также поддержал предложение Трампа о введении Европой 100-процентных пошлин для Индии и Китая, которые покупают дешевую российскую нефть, чтобы усилить давление на РФ и заставить ее прекратить войну против Украины.
«Европе: Я надеюсь, вы понимаете, что республиканцы и демократы в Конгрессе работают с президентом Трампом над новыми идеями – такими как тарифы – для прекращения этой войны. Я также надеюсь, что вы наблюдаете за этим», – подчеркнул Грэм.