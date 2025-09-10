закрыть
10 сентября 2025
Сенатор Грэм: Конгресс США готов принять сокрушительные санкции против РФ

  10.09.2025, 19:55
  • 1,106
Сенатор Грэм: Конгресс США готов принять сокрушительные санкции против РФ

Cенатор-республиканец поддержал позицию Трампа относительно нарушения РФ воздушного пространства Польши.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм 10 сентября в Х поддержал позицию президента США Дональда Трампа относительно нарушения РФ воздушного пространства Польши этой ночью.

Трамп 10 сентября написал пост из двух предложений: «Что случилось, почему Россия нарушает воздушное пространство Польши дронами? Ну, понеслось!».

Грэм отметил, что полностью согласен с мнением Трампа относительно «безумного нарушении Россией польского воздушного пространства в течение нескольких часов с применением нескольких беспилотников».

«Господин президент, Конгресс с вами. Мы готовы принять законодательство, которое позволит ввести сокрушительные новые санкции и тарифы [против РФ], которые могут быть применены по вашему усмотрению. Наша цель – предоставить вам полномочия, чтобы вы могли противостоять этой растущей угрозе», – написал американский сенатор.

Он также поддержал предложение Трампа о введении Европой 100-процентных пошлин для Индии и Китая, которые покупают дешевую российскую нефть, чтобы усилить давление на РФ и заставить ее прекратить войну против Украины.

«Европе: Я надеюсь, вы понимаете, что республиканцы и демократы в Конгрессе работают с президентом Трампом над новыми идеями – такими как тарифы – для прекращения этой войны. Я также надеюсь, что вы наблюдаете за этим», – подчеркнул Грэм.

