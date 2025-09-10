Сенатор Грэм: Конгресс США готов принять сокрушительные санкции против РФ 1 10.09.2025, 19:55

1,106

Cенатор-республиканец поддержал позицию Трампа относительно нарушения РФ воздушного пространства Польши.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм 10 сентября в Х поддержал позицию президента США Дональда Трампа относительно нарушения РФ воздушного пространства Польши этой ночью.

Трамп 10 сентября написал пост из двух предложений: «Что случилось, почему Россия нарушает воздушное пространство Польши дронами? Ну, понеслось!».

I completely agree with President @realDonaldTrump's sentiment in response to Russia’s insane violation of Polish airspace for hours, deploying multiple drones.



Mr. President, Congress is with you. We stand ready to pass legislation authorizing bone crushing new sanctions and… pic.twitter.com/LIqYmS4rG7 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) September 10, 2025

Грэм отметил, что полностью согласен с мнением Трампа относительно «безумного нарушении Россией польского воздушного пространства в течение нескольких часов с применением нескольких беспилотников».

«Господин президент, Конгресс с вами. Мы готовы принять законодательство, которое позволит ввести сокрушительные новые санкции и тарифы [против РФ], которые могут быть применены по вашему усмотрению. Наша цель – предоставить вам полномочия, чтобы вы могли противостоять этой растущей угрозе», – написал американский сенатор.

Он также поддержал предложение Трампа о введении Европой 100-процентных пошлин для Индии и Китая, которые покупают дешевую российскую нефть, чтобы усилить давление на РФ и заставить ее прекратить войну против Украины.

«Европе: Я надеюсь, вы понимаете, что республиканцы и демократы в Конгрессе работают с президентом Трампом над новыми идеями – такими как тарифы – для прекращения этой войны. Я также надеюсь, что вы наблюдаете за этим», – подчеркнул Грэм.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com