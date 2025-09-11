Великобритания будет производить для Украины тысячу дронов-перехватчиков в месяц 11.09.2025, 11:46

Первым проектом станет новый дрон для ПВО под названием OCTOPUS.

Великобритания будет производить и совместно с Украиной разрабатывать современное военное оборудование в рамках соглашения об обмене новейшими технологиями. Первым проектом станет новый дрон-перехватчик для противовоздушной обороны под названием Project OCTOPUS.

Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.

Дроны-перехватчики Project OCTOPUS будут серийно производить в Британии с целью выпуска тысяч единиц в месяц для поставки в Украину.

Отмечается, что дроны-перехватчики значительно дешевле обычных ракет ПВО и являются очень эффективными в противодействии российским беспилотникам. Они способны быстро перехватывать вражеские дроны и ракеты, уничтожая их, прежде чем они достигают целей.

Министр обороны Джон Хили подчеркнул, что инновации будут внедрять в темпе, свойственном военному времени.

«Эта сделка является первой в своем роде, она предоставляет британской промышленности беспрецедентный доступ к новейшим конструкциям оборудования, поддерживает Украину в ее борьбе против незаконного вторжения (российского диктатора Владимира — ред.) Путина и демонстрирует, как оборона может стать двигателем роста в рамках реализации нашего Плана изменений», — подчеркнул Гили.

Новый дрон-перехватчик спроектировали украинцы при поддержке британских ученых и техников. Они уже доказали свою эффективность на поле боя, отметили в правительстве Британии.

Он оказался «чрезвычайно действенным» против ударных дронов Shahed, которые использует Россия, и стоит менее 10% от стоимости беспилотников, которые призван перехватывать.

