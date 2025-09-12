Лука Дончич показал лучшую результативность Евробаскета в XXI веке 12.09.2025, 0:01

Словенский баскетболист вошел в историю.

Лука Дончич вошел в историю Евробаскета, несмотря на поражение Словении от Германии в четвертьфинале.

Об этом сообщает FIBA.

Дончич завершил чемпионат Европы со средней результативностью 34,7 очка за игру — это третий лучший показатель за всю историю и абсолютный рекорд в XXI веке.

Более высокие результаты только у легендарного грека Никоса Галиса: 37,0 очка за матч в 1987 году и 35,6 — в 1989-м.

Среди игроков, которые еще продолжают борьбу на турнире, ближайшим преследователем словенца является грек Яннис Адетокумбо, который набирает 29,8 очка за игру.

Самые результативные игроки в истории Евробаскета по среднему показателю очков за матч:

1. Никос Галис (Греция) — 37.0 (1987)

2. Никос Галис (Греция) — 35.6 (1989)

3. Лука Дончич (Словения) — 34.7 (2025)

4. Никос Галис (Греция) — 33.6 (1983)

5. Никос Галис (Греция) — 32.6 (1991)

В полуфинале Евробаскета Германия сыграет против Финляндии, а Греция встретится с Турцией.

