Лука Дончич показал лучшую результативность Евробаскета в XXI веке
- 12.09.2025, 0:01
Словенский баскетболист вошел в историю.
Лука Дончич вошел в историю Евробаскета, несмотря на поражение Словении от Германии в четвертьфинале.
Об этом сообщает FIBA.
Дончич завершил чемпионат Европы со средней результативностью 34,7 очка за игру — это третий лучший показатель за всю историю и абсолютный рекорд в XXI веке.
Более высокие результаты только у легендарного грека Никоса Галиса: 37,0 очка за матч в 1987 году и 35,6 — в 1989-м.
Среди игроков, которые еще продолжают борьбу на турнире, ближайшим преследователем словенца является грек Яннис Адетокумбо, который набирает 29,8 очка за игру.
Самые результативные игроки в истории Евробаскета по среднему показателю очков за матч:
1. Никос Галис (Греция) — 37.0 (1987)
2. Никос Галис (Греция) — 35.6 (1989)
3. Лука Дончич (Словения) — 34.7 (2025)
4. Никос Галис (Греция) — 33.6 (1983)
5. Никос Галис (Греция) — 32.6 (1991)
В полуфинале Евробаскета Германия сыграет против Финляндии, а Греция встретится с Турцией.