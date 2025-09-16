закрыть
16 сентября 2025, вторник
Дроны атаковали российские Саратов и Энгельс

  • 16.09.2025, 8:49
Дроны атаковали российские Саратов и Энгельс

Поражена промышленная инфраструктура.

В ночь на вторник, 16 сентября, беспилотники атаковали российские Саратов и Энгельс, были слышны взрывы. Дроны поразили промышленную инфраструктуру, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщил руководитель «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко в своем Telegram. По его словам, атака на Саратов продолжалась с трех часов ночи до пяти утра.

Подробности

В аэропорту «Гагарин», для обеспечения безопасности полетов, вводили план «Ковер».

«Над городом было несколько взрывов, есть результат на земле в нескольких локациях. Согласно сигналам пожаров поражена промышленная инфраструктура. Официальный Саратов не комментирует. Подождем, чем они «все сбили», – говорится в сообщении.

О пожаре сообщали и местные жители в российских пабликах. По их информации, горела трава за пределами города.

По сообщению Росавиации, на утро ограничения в аэропорту Саратова были сняты.

