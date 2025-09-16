В Беларуси застряли сотни польских фур 16.09.2025, 12:46

Перевозчики опасаются, что их могут конфисковать.

Несколько сотен польских грузовиков осталось на белорусской стороне после закрытия 12 сентября польско-белорусской границы. Они не могут покинуть Беларусь через другие страны. Перевозчики опасаются, что транспортные средства могут конфисковать, и пытаются договориться с белорусской таможней, рассказал MOST представитель польской компании-перевозчика, знакомый с ситуацией.

С апреля 2022 года ЕС ввел санкции, запретив белорусским и российским перевозчикам осуществлять рейсы по своей территории. Беларусь ввела симметричные меры в отношении европейских компаний. В результате перевозки между Беларусью и ЕС осуществляются методом перегрузки/перецепки. Например, фура на польских номерах едет до транспортно-логистического центра (ТЛЦ) на границе, а оттуда груз забирает тягач на белорусских или российских номерах и выполняет рейс по Беларуси, России и так далее. Чтобы от ТЛЦ добраться до пункта пропуска на границе с Литвой или Латвией, пришлось бы ехать по территории Беларуси, а это запрещено.

Водители бросали фуры в терминале и уезжали на родину

— У людей пооставались фуры. Никакого выхода. Пойдут в доход государства, потому что нарушен режим временного ввоза, — размышляет источник MOST.

По его данным, перевозчики направили письмо в Таможенный комитет Беларуси, но обратной связи пока не получили.

Кроме того, по его сведениям, актуальна и обратная проблема: 11 сентября водители фур — граждане Беларуси, — понимая, что не успеют пройти границу в белорусском направлении, бросали фуры в терминале и уезжали на родину как физлица.

