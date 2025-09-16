Трамп: Я люблю украинский народ 4 16.09.2025, 20:11

Президент США снова пообещал остановить войну.

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос украинской журналистки об обещанных системах Patriot для Украины, зато пообещал остановить войну.

Об этом он сказал в Вашингтоне во вторник, 16 сентября, перед своим визитом в Великобританию, передает New Voice.

Журналистка напомнила, что американский президент обещал 17 систем Patriot для Украины еще два месяца назад. В ответ Трамп поинтересовался, откуда она, на что журналистка ответила, что из Украины.

«Позвольте сказать, что я люблю Украину. Я люблю украинский народ. Мне показалось, что я узнал небольшой украинский акцент. Но у [вашей] страны серьезные проблемы. [Войны] не должно было быть. Но я ее остановлю. Я уже остановил семь войн за последние восемь месяцев. Я думал, что эта будет самой легкой, потому что я знаю Путина, но нет — потому что существует огромная ненависть между Зеленским и Путиным. Но мы это остановим», — сказал глава Белого дома.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину.

Тогда же американский президент заявил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

«Они начнут прибывать очень скоро… Одна страна имеет 17 Patriot, которые готовятся к отправке. Они им не понадобятся. Мы заключим соглашение по 17, или большой части этих 17… Они отправятся в зону боевых действий, это может произойти очень скоро», — заявил глава Белого дома.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com