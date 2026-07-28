Турция направляет истребители к границам РФ 28.07.2026, 10:22

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Фото: hurriyetdailynews.com

Турецкий контингент покидает провинцию Диярбакыр.

Военно-воздушные силы Турции примут участие в патрулировании воздушного пространства Балтийского региона в рамках регулярной миссии НАТО.

На авиабазу Амари в Эстонии будут передислоцированы пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих из 181-й эскадрильи реактивных самолетов «Пантера», сообщает издание Hurriyet Daily News.

Турецкий контингент, который обычно базируется в провинции Диярбакыр, будет выполнять задачи с августа по ноябрь.

Главная цель миссии - обеспечение круглосуточной боевой готовности быстрого реагирования для перехвата неизвестных воздушных судов и противодействия потенциальным нарушениям границ союзников.

Миссия по охране воздушного пространства осуществляется в мирное время для поддержки обороны Эстонии, Латвии и Литвы, не имеющих собственной истребительной авиации. Помимо дежурств, турецкие экипажи примут участие в совместных учениях с партнерами по Альянсу.

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