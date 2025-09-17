Христя Фриланд будет представлять Канаду в Киеве 17.09.2025, 17:38

Христя Фриланд

Этническая украинка станет специальным представителем по восстановлению Украины.

Христя Фриланд, одна из самых влиятельных канадских политиков последнего десятилетия, объявила о своем уходе из кабинета премьер-министра Канады Марка Карни. Политик с украинскими корнями займется новой миссией — станет специальным представителем Канады по восстановлению Украины, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«С огромной благодарностью и небольшой грустью я решила уйти в отставку», — написала Фриланд в обращении, добавив, что не намерена баллотироваться на следующих выборах, но сохранит мандат депутата парламента.

Премьер-министр Карни подчеркнул, что Фриланд проявила себя «с принципиальным лидерством и интеллектом» и служила стране в сложнейшие времена. По словам источников, переговоры о ее новой роли продолжались более месяца.

Фриланд ранее занимала пост министра транспорта и курировала внутреннюю торговлю. Ее уход последовал вскоре после ее визита в Киев.

Политик украинского происхождения свободно владеет языком и давно считается одним из самых последовательных союзников Киева. Ее проукраинская позиция проявилась еще во времена студенчества, когда за ней следил КГБ.

На протяжении карьеры Фриланд оставалась главным голосом в поддержку Украины — сначала в правительстве Джастина Трюдо, а затем в кабинете Карни. В интервью она неоднократно заявляла, что уверена в будущем Украины как «демократической и свободной страны».

Фриланд начинала карьеру как журналист, а в 2013 году перешла в политику. Она занимала ключевые посты — от министра международной торговли до министра иностранных дел, а затем вице-премьера и главы Минфина.

Теперь ее опыт и связи будут направлены на главную задачу — содействие международной поддержке Украины и ее послевоенному восстановлению.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com