Новый немецкий посол в Украине начал свою работу 17.09.2025, 20:21

Заместитель главы МИД Украины принял копии верительных грамот.

В среду, 17 сентября, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Германии Гайко Томса. Об этом сообщили в МИД Украины.

Как сообщили в МИД, стороны обсудили взаимодействие по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, потребности Сил обороны и последствия ежедневных ракетных и дроновых атак России.

Также в ведомстве отметили, что новый посол «выразил свое уважение и восхищение героизмом украинского народа, заверил в неизменной поддержке ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул готовность и в дальнейшем усиливать военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине со стороны Германии».

Ранее СМИ писали, что новый посол Германии в Украине Хайко Томс впервые прибудет в Киев в сентябре.

57-летний дипломат с 2020 по 2023 год был послом Германии в Бразилии, а до того — заместителем главы представительства Германии при НАТО. До того, как Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии, Томс был государственным секретарем в Федеральном министерстве финансов ФРГ.

18 июня в немецком правительстве подтвердили, что посол Германии в Украине Мартин Егер станет новым главой Федеральной разведывательной службы (BND) в ФРГ.

Егер стал послом Германии в Украине в июле 2023 года.

