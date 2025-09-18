Таинственное исчезновение главы генштаба РФ Герасимова Тарас Жовтенко

18.09.2025, 14:27

Валерий Герасимов

Официально кремлевские отбрехались.

Когда по всем пропагандистским СМИ РФ крутили Путина на завершении учений «Запад-2025» на полигоне Мулино, многих не покидал вопрос: где начгенштаба генерал Герасимов?

В сентябре 2021 года Валерий Герасимов лично инспектировал начало тогдашних учений (которые, в конце концов, переросли в полномасштабную войну) в том самом Мулино.

В этот раз Путина сопровождали только министр обороны Андрей Белоусов и его заместитель по Африке и Ближнему Востоку Юнус-Бек Евкуров. Причем транслировались лишь официальные заявления Путина: привычный пропагандистский бред о «защите суверенитета и безапасности саюзнава гасударства» вполне в духе поднятия градуса напряжения на Восточном фланге НАТО.

Официально кремлевские отбрехались, что Герасимов занят «на СВО», и поэтому не участвовал в официальных мероприятиях, связанных с учениями. В подтверждение этой версии (и для успокоения общества) Герасимова на следующий день таки показали — на инспекции «группировки войск «центр». Очень удобное и оперативное подтверждение официальной версии о «занятости» рос. начгенштаба «на СВО». Как по мне, подтверждение уж слишком удобное и оперативное.

Сразу вспоминаю историю начала 2022 года (которая была в дальнейшем косвенно подтверждена) — историю о том, как поссорились Владимир Владимирович и Валерий Васильевич.

Говорят, на этапе принятия окончательного решения о вторжении в Украину, Путину подали на рассмотрение 2 стратегических плана:

1. Так называемый «фсб-шный план»- гибридная операция по аналогии с захватом украинского Крыма в феврале 2014, только масштабированная на всю центральную и южную Украину. Принцип действий тот же — максимально мобильные (и, соответственно, легко вооруженные) группы максимально быстро должны были захватить контроль над ключевыми точками.

В феврале 2014-го Крыма это были объекты связи, логистики + политического управления, в феврале 2022-го это должны были быть ключевые города Центра и Юга Украины, включая Киев (и уже в каждом из них — та же схема, что и в Севастополе).

Для отвлечения внимания и деморализации проводились массированные ракетно-бомбовые удары по всей территории Украины — куда могли достать.

Такой ход должен был деморализовать украинское общество и военно-политическое руководство, ну и дальше — запланированный Киев и «парад» — «за 3 дня».

2. План генштаба РФ — концентрация сил и средств ВС РФ на восточном (донбасском) направлении с целью проломить нашу оборону, и далее — выход в центр Украины (фактически то, чего Кремль пытается достичь сейчас, в том числе и в рамках так называемой летней наступательной кампании), и достижение фактически аналогичных целей, что и в первом варианте плана.

Такой подход Валерия Герасимова был вполне согласован и логичен — даже несмотря на то, что именно он считается «автором» того, что потом ошибочно стали называть «доктриной Гарасимова».

Хотя, на самом деле, это никакая не «доктрина», а две очень толковые лекции перед руководством и преподавателями российской академии генштаба.

В первой лекции (январь 2013) Герасимов выступал апологетом «асимметричных» войн, и, на основе событий «Арабской весны», фактически, изложил методические подходы будущей Крымской операции (хотя, на самом деле, концептуально так называемый «гибридный» подход россиян — это американская концепция Network-Centric Warfare/NCW начала 2000-х + инструментарий «активных мероприятий» КГБ).

Но уже вторая лекция (март 2019) Герасимова базировалась не столько на относительно успешном «гибридном» кейсе Крыма, сколько на фактическом провале попытки применения этого кейса в украинских Донецкой и Луганской областях.

Там, для сохранения собственных «асимметричных"/"гибридных» сил того же Игоря Гиркина от уничтожения со стороны ВСУ, российский Генштаб был вынужден перейти от «гибридной» операции к фактически полномасштабным боевым действиям с массированным использованием всех видов и родов войск и с открытым переходом украинской границы российский батальонно-тактических групп (Дебальцево, Иловайск).

После такого горького опыта, в своей второй лекции Герасимов сместил акценты с «гибридной» составляющей боевых операций на классические, конвенциональные силы — которые, несмотря на все модные стратегические методы, остаются основой ведения боевых действий.

Ну, а будущее этих боевых действий — масштабное вооруженное противостояние с «коллективным Западом» за глобальное доминирование.

Так, в начале 2022 года, более реалистичный план российского генштаба и самого Герасимова был отвергнут Путиным — в угоду киношно-феесбешному блокбастеру под названием «Бросок мангуста».

Такая попытка ФСБ и самого Путина поиграть «в салдатиков» привела не только к стратегическому провалу самого плана (так, что в конце концов пришлось возвращаться к обновленному подходу Герасимова с массированным использованием вооруженных сил) — она еще и существенно подорвала доверие российских военных не только к ФСБ-шной шобле, но и к самому Путину.

Говорят, после стратегического фиаско первого плана (когда «элитку» российской армии ВСУ пустили на фарш), Путин приехал на отдельную встречу с Гарасимовым и руководством генштаба и… просил прощения за то, что «праизашла чудовищная ашибка».

Однако полностью ситуацию это не исправило, и именно поэтому глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин до последнего опирался на серьезную поддержку таких персонажей с генеральскими погонами, как Сергей Суровикин, Михаил Теплинский и др.

В конце концов, Путин (а с ним и ФСБ) взяли реванш — и пошли с чистками в Минобороны и по остальному военному руководству.

Но несмотря на все, Герасимов остался — его профессиональный опыт и понимание действительно неординарны и достойны уважения, даже как на врага.

И вот теперь, когда Кремль стоит на пороге очередного этапа эскалации войны — масштабирования ее на Восточный фланг НАТО, Герасимов исчезает в такой символический момент...

Что приводит меня к мысли, что в Кремле/бункере снова повторяется начало 2022 года.

Что ФСБ-шная шобла снова выкатила (или готовится выкатить) очередной «гениальный» план-бросок «НАТО за 3 дня», который «русские сапоги» в очередной раз дружно обматерили и оплевали.

И на этот раз Герасимова вообще засунули подальше — на уже почти непопулярную и проблемную тему «летнего наступления ВС РФ» в Украине.

До начала активной фазы провокаций на Восточном фланге НАТО еще есть время. От середины октября (все еще должны отпраздновать 80-летие ООН, и быть на нем белыми и пушистыми) и вплоть до февраля-марта 2026.

Все это время Кремль будет постепенно поднимать градус напряженности и в Балтийском регионе, и в Польше, и не только — со все более массовыми залетами дронов.

Однако, очевидно, параллельно в Москве вновь разворачивается традиционная борьба «пиджаков» и «сапогов» за то, чей «план победы» будет милее сердцу «дарагова фюрера».

Например, медийно раскрученный в последнее время (в том числе Дмитрием Медведевым) план «Финляндия» против реалистичного плана «Сувалки-Калининград».

Будут ли на этот раз учтены предыдущие промахи, или в «Кремле» снова пойдут по уже знакомым граблям?

Наблюдаем дальше.

Тарас Жовтенко «Фейсбук»

