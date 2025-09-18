ЕС использует украинские технологии для «стены дронов» против России
- 18.09.2025, 16:01
Это будет единая интегрированная система ПВО для стран НАТО и Украины.
ЕС намерен потратить миллиарды евро на создание «стены дронов» на восточной границе, используя технологии, апробированные в Украине. Решение было принято после недавних вторжений российских беспилотников в воздушное пространство Польши и Румынии, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа и Киев должны «создать стену дронов». По ее словам, эта система будет создаваться, развертываться и обслуживаться совместно, обеспечивая возможность реагирования в режиме реального времени». Для этого ЕС выделяет €6 млрд на трансформацию украинских разработок в совместное промышленное производство и оборонные решения.
Польша, страны Балтии и Финляндия объявили о планах усилить границы, но военные предупреждают, что только единая, интегрированная система будет эффективна. «Нельзя, чтобы одна страна делала одно, а другая — другое. Россия адаптирует свои действия под наши слабые места», — отметил европейский чиновник.
Украина с начала полномасштабного вторжения в 2022 году разработала экономичные методы борьбы с дронами. Малые беспилотники «Шахед» обнаруживаются с помощью акустических датчиков, а мобильные группы с противовоздушными пушками и крупнокалиберными пулеметами уничтожают их на месте. Эта система дешевле ракетных перехватчиков и уже демонстрирует эффективность на фронте.
Украинский опыт перенимают и соседи. Польша ведет обучение специалистов по противодействию дронам, Литва создает мобильные группы, Латвия внедряет акустические системы, а Румыния изучает возможность применения украинских методов.
«Война дронов меняет характер современного вооруженного конфликта», — заявил директор Национального оборонного подразделения Финляндии генерал-майор Маркку Виитасари. По его словам, Европа нуждается в новых технологиях и методах борьбы с беспилотными системами, которые дополнят существующие средства ПВО НАТО.
Общий бюджет помощи восточному флангу НАТО составляет €150 млрд, из которых почти €100 млрд пойдут на оборонные нужды, включая создание «стены дронов».