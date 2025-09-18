Видеохит: в Китае мужчина более 10 лет ездит на страусе вместо автомобиля
- 18.09.2025, 22:07
Страус способен разгоняться до 100 км/ч.
В Китае 28-летний мужчина по имени А Хуа прославился благодаря своему необычному транспорту. Уже более десяти лет он разъезжает по дорогам на страусе, утверждая, что ни один электромобиль не сравнится с такой «машиной». Об этом сообщает Sin Chew Daily.
«У него отличная выносливость. Если он не бежит на полную, то может держать темп три-четыре часа подряд», - рассказал владелец птицы. По его словам, страус способен разгоняться до 100 км/ч.
Перед тем как выпустить своего любимца на улицы, А Хуа долго тренировал его и создал собственную систему управления. Например, чтобы остановить страуса, мужчина подает длинный свист.
Несмотря на то, что правила дорожного движения в Китае запрещают передвижение на страусах по проезжей части, мужчина уверяет: он делает все возможное, чтобы гарантировать «максимальную безопасность» и для себя, и для птицы.