Видеохит: в Китае мужчина более 10 лет ездит на страусе вместо автомобиля 18.09.2025, 22:07

Страус способен разгоняться до 100 км/ч.

В Китае 28-летний мужчина по имени А Хуа прославился благодаря своему необычному транспорту. Уже более десяти лет он разъезжает по дорогам на страусе, утверждая, что ни один электромобиль не сравнится с такой «машиной». Об этом сообщает Sin Chew Daily.

«У него отличная выносливость. Если он не бежит на полную, то может держать темп три-четыре часа подряд», - рассказал владелец птицы. По его словам, страус способен разгоняться до 100 км/ч.

Перед тем как выпустить своего любимца на улицы, А Хуа долго тренировал его и создал собственную систему управления. Например, чтобы остановить страуса, мужчина подает длинный свист.

Несмотря на то, что правила дорожного движения в Китае запрещают передвижение на страусах по проезжей части, мужчина уверяет: он делает все возможное, чтобы гарантировать «максимальную безопасность» и для себя, и для птицы.

