закрыть
18 сентября 2025, четверг, 22:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Видеохит: в Китае мужчина более 10 лет ездит на страусе вместо автомобиля

  • 18.09.2025, 22:07
Видеохит: в Китае мужчина более 10 лет ездит на страусе вместо автомобиля

Страус способен разгоняться до 100 км/ч.

В Китае 28-летний мужчина по имени А Хуа прославился благодаря своему необычному транспорту. Уже более десяти лет он разъезжает по дорогам на страусе, утверждая, что ни один электромобиль не сравнится с такой «машиной». Об этом сообщает Sin Chew Daily.

«У него отличная выносливость. Если он не бежит на полную, то может держать темп три-четыре часа подряд», - рассказал владелец птицы. По его словам, страус способен разгоняться до 100 км/ч.

Перед тем как выпустить своего любимца на улицы, А Хуа долго тренировал его и создал собственную систему управления. Например, чтобы остановить страуса, мужчина подает длинный свист.

Несмотря на то, что правила дорожного движения в Китае запрещают передвижение на страусах по проезжей части, мужчина уверяет: он делает все возможное, чтобы гарантировать «максимальную безопасность» и для себя, и для птицы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин