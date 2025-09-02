Роботы стали лучше видеть
- 2.09.2025, 8:46
Создан фотодиод, который работает по принципу сетчатки глаза.
Теперь роботы стали еще внимательнее. Они и раньше-то неплохо справлялись со своими задачами – от элементарного подсчета объектов на конвейере до сортировки товаров и выявления дефектов – а теперь будут делать это еще быстрее и эффективнее, пишет techinsider.
Как отметили китайские ученые, которым и принадлежит новое слово в машинном зрении, оптические датчики роботов были недостаточно чувствительными. И как бы ни совершенствовались компьютерные алгоритмы обработки изображений, без высокотехнологичных сенсоров должного развития машинного зрения не будет.
На данный момент есть два вида сенсоров: одни (событийные) реагируют на изменение яркости, а другие (кадровые) захватывают изображения через постоянные промежутки времени. Но оба этих типа значительно уступают человеческому глазу в плане скорости и эффективности обработки изображений. Поэтому настало время для третьего типа – самого совершенного.
Новый датчик состоит из трех компонентов:
органического донор-акцепторного перехода, который преобразует свет в электрический сигнал;
ионного резервуара с пористой сетчатой морфологией, который накапливает и высвобождает ионы. Этот процесс можно сравнить с деятельностью нейронов сетчатки;
перехода Шоттки, благодаря которому ток течет только в одном направлении. В какой-то степени его можно сравнить со зрительным нервом.
То есть каждый из этих составных компонентов выполняет определенную функцию, подобно слоям сетчатки глаза. А их взаимодействие позволяет получить высокоэффективный фотодиод.
В первых испытаниях он уже превзошел существующие аналоги и лучше работает в условиях недостаточного освещения. А в будущем инженеры планируют его усовершенствовать еще больше, чтобы расширить диапазон задач, которые можно выполнить при помощи машинного зрения, и автоматизировать ряд других процессов.