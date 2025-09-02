закрыть
2 сентября 2025, вторник, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Роботы стали лучше видеть

  • 2.09.2025, 8:46
Роботы стали лучше видеть

Создан фотодиод, который работает по принципу сетчатки глаза.

Теперь роботы стали еще внимательнее. Они и раньше-то неплохо справлялись со своими задачами – от элементарного подсчета объектов на конвейере до сортировки товаров и выявления дефектов – а теперь будут делать это еще быстрее и эффективнее, пишет techinsider.

Как отметили китайские ученые, которым и принадлежит новое слово в машинном зрении, оптические датчики роботов были недостаточно чувствительными. И как бы ни совершенствовались компьютерные алгоритмы обработки изображений, без высокотехнологичных сенсоров должного развития машинного зрения не будет.

На данный момент есть два вида сенсоров: одни (событийные) реагируют на изменение яркости, а другие (кадровые) захватывают изображения через постоянные промежутки времени. Но оба этих типа значительно уступают человеческому глазу в плане скорости и эффективности обработки изображений. Поэтому настало время для третьего типа – самого совершенного.

Новый датчик состоит из трех компонентов:

органического донор-акцепторного перехода, который преобразует свет в электрический сигнал;

ионного резервуара с пористой сетчатой морфологией, который накапливает и высвобождает ионы. Этот процесс можно сравнить с деятельностью нейронов сетчатки;

перехода Шоттки, благодаря которому ток течет только в одном направлении. В какой-то степени его можно сравнить со зрительным нервом.

То есть каждый из этих составных компонентов выполняет определенную функцию, подобно слоям сетчатки глаза. А их взаимодействие позволяет получить высокоэффективный фотодиод.

В первых испытаниях он уже превзошел существующие аналоги и лучше работает в условиях недостаточного освещения. А в будущем инженеры планируют его усовершенствовать еще больше, чтобы расширить диапазон задач, которые можно выполнить при помощи машинного зрения, и автоматизировать ряд других процессов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип