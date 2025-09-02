История только начинается 1 Сергей Таран

2.09.2025, 12:35

2,504

Сергей Таран

В чем ошибался Фукуяма.

Запад, как оказалось, тоже может быть идеологически ослеплен. Еще в начале 1990-х на Западе решили, что после падения Берлинской стены новая «Холодная война» не должна повториться. И поскольку Россия к тому времени уже была «демократической» и не представляла угрозы, на Западе решили, что новой потенциальной угрозой для «Холодной войны» может быть коммунистический Китай. И, чтобы этого не произошло, на Западе решили применять принципиально новую политику — отличную от той, которая была на Западе в отношении СССР. А именно — тотальная экономическая интеграция Китая в западную экономику.

В то время в западной политологии доминировала теория так называемой «модернизации», которая утверждала, что любое общество, обогатившись, обязательно образует «средний класс», который неизбежно будет требовать от своего правительства уже не только хлеба, но и политических свобод. Таким образом богатый Китай, как тогда были убеждены в научных аудиториях и властных кабинетах, будет обязательно демократизирован и, следовательно, станет союзником Запада.

Так началось тотальное обогащение Китая — через западные инвестиции, которые сначала заходили через Гонконг, а затем и напрямую из США и Европы, где через десяток лет не было ни одного магазина, который бы не был переполнен товарами с лейбой «Made in China». И шаг за шагом Китай становился богаче, технологичнее, образованнее. Но — не более демократичным. Оказывается — богатство и демократия не всегда ходят парой. Или, точнее — глубинные институты, зашитые в историю общества, могут легко перевесить веру, что каждое общество должно развиваться исключительно по западным добрым и правильным шаблонам.

Более того, обогатившись за счет западных инвестиций, Китай бросил вызов и самому Западу. И даже сейчас объединяет мир против этого Запада. Кстати, похожая история случилась и с Россией. Ее богатства не сделали ее демократической, и ее «средний класс» оказался никчемным или откровенно реваншистским.

Что теперь?

Во-первых, западная мысль должна избавиться от иллюзии о неизбежной победе демократии в каждой стране. Мир может быть разным. Или точнее — чтобы достичь праздника всемирных демократических ценностей, надо преодолеть сотни окольных путей, и это может занять целые столетия. Поэтому надо возвращаться к старому доброму прагматизму времен «Холодной войны», когда соображения национальных интересов доминировали над другими ценностями.

Во-вторых, Запад неизбежно столкнется с необходимостью создания новых политических альянсов внутри Глобального Юга, который вовсе не един и который, при желании, можно расколоть. Самое большое нынешнее поражение на ШОС Трампа не в пафосе Си, и не в скудоумии Путина, а в том, что Трампу пока не удалось перетянуть Индию на свою сторону. Ту Индию, которая вполне может сыграть роль контрбаланса Китая в регионе. И такие страны-контрбалансы нетрудно найти в каждом регионе.

В-третьих, технологии пока (пока!), в общем, на стороне Запада. И ими нельзя просто так делиться. Наоборот, их экономическая целесообразность должна быть поставлена под сомнение, если теоретически это может усилить страны, противоречащие интересам стран Запада.

В-четвертых, необходимы высокие инвестиции в военную индустрию и, главное, физическое увеличение армий. Кажется, эти инвестиции начались только сейчас. А пока только Украина своими людьми сдерживает на себе давление варваров с востока. И это не только несправедливо, но и недальновидно.

В-пятых (как это ни странно, это самое трудное). Западу надо будет перестать стесняться собственного величия. Именно по сравнению с другими Запад сделал самые технологические, научные, военные и цивилизационные прорывы, и это надо помнить, чтобы уметь воспроизводить эти достижения в будущем.

…Как-то чертовски наивный Фрэнсис Фукуяма писал, что «история закончилась», потому что, мол, все и так понимают, что западная демократия как самый совершенный строй обязательно победит. Он жестко ошибся. История только начинается.

Сергей Таран, «Фейсбук»

