закрыть
20 сентября 2025, суббота, 9:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Новокуйбышевске прогремели взрывы

1
  • 20.09.2025, 9:05
  • 1,648
В Новокуйбышевске прогремели взрывы

Россияне жалуются на пожар в районе НПЗ.

В ночь на 20 сентября неизвестные дроны атаковали Самарскую область РФ. После взрывов в районе Новокуйбышевского НПЗ возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как пишет канал SHOT, примерно 03:40 ночи в пригороде Самары начались громкие звуки. Прогремело не менее 5 взрывов, а в небе над сверкали вспышки. О последствиях пока ничего неизвестно.

Параллельно жители Новокуйбышевска тоже жаловались на многочисленные взрывы в городе. После этого в соцсетях появились кадры пожара и, как утверждается, горит Новокуйбышевский НПЗ.

Официальных комментариев пока что не было.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин