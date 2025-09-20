закрыть
20 сентября 2025
Ученые назвали лучший продукт для здоровых глаз и ясного ума

  • 20.09.2025, 9:39
Исследования доказали его пользу.

Авокадо помогает защитить зрение и поддерживает мозговую работу.

Об этом свидетельствуют новые научные данные, опубликованные в Health Digest.

Издание, опираясь на несколько исследований, а именно в International Journal of Psychophysiology и Nutrients, сообщает, что авокадо содержит большое количество калия, клетчатки и ниацина, который снижает воспалительные процессы в организме. Кроме того, в его составе есть лютеин и зеаксантин — природные антиоксиданты, способствующие сохранению здорового зрения.

Авокадо является ценным источником полезных жиров, каротиноидов и витаминов А, Е и К. Эти вещества помогают предотвращать серьезные глазные заболевания, в частности возрастной макулярной дегенерации и диабетической ретинопатии.

Чем полезно авокадо для мозга: результаты исследований

Ученые также доказали положительное влияние авокадо на когнитивные способности.

В исследовании журнала Nutrients говорится, что участники, которые в течение 6 месяцев ежедневно употребляли авокадо, продемонстрировали лучшую память, концентрацию внимания и быстрее решали задачи. В них также вырос уровень лютеина и улучшилась плотность макулярного пигмента, что напрямую связано с работой мозга.

Исследование в International Journal of Psychophysiology описывает период изучения влияния авокадо на людей с лишним весом. В течение 12 недель одна группа участников получала авокадо каждый день, другая — нет. Результаты показали, что именно в первой группе улучшились когнитивные функции, в частности, внимание и способность концентрироваться.

Ученые отмечают, что повышение уровня лютеина — лишь один из факторов, объясняющих положительный эффект. Вероятно, сочетание полезных жиров, клетчатки и комплекса витаминов в составе авокадо способствует лучшей работе мозга.

Таким образом, регулярное употребление авокадо положительно влияет не только на зрение, но и на когнитивные способности, делая этот фрукт настоящим суперфудом для здоровья.

