20 сентября 2025, суббота, 12:27
Архив новостей
Кибератака парализовала аэропорты по всей Европе

  • 20.09.2025, 11:42
Кибератака парализовала аэропорты по всей Европе

Возможны задержки рейсов.

По всей Европе возникли серьезные проблемы в аэропортах. Причиной стала кибератака внешнего поставщика услуг по регистрации пассажиров. Проблемы затронули аэропорты в Берлине, Лондоне, Брюсселе и других городах.

Пассажиров предупредили о задержках и отмене рейсов. Об этом 20 сентября сообщило издание BILD. Также о проблемах говорится на сайте аэропорта в Брюсселе.

Что известно

Сами по себе аэропорты не были целью кибератаки, однако серьезно пострадали от нее.

Системный провайдер, который повергся атаке, работает в аэропортах по всей Европе.

Хаос в обслуживании пассажиров начался вечером в пятницу, 19 сентября.

Аэропорт Берлина отключился от систем из соображений безопасности, и это привело к задержкам рейсов. Сайт аэропорта не работает.

Аэропорт Брюсселя также подтвердил, что проблемы окажут «значительное влияние» на полеты – утром 20 сентября там возможна только ручная регистрация.

Лондонский аэропорт Хитроу сообщил о «технической проблеме».

Путешественников предупреждают про многочасовые ожидания при регистрации и посадке, задержки и, возможно, отмену рейсов.

Аэропорты Франкфурта и Гамбурга не пострадали – там операции проходят в штатном режиме.

«В ночь на пятницу, 19 сентября, на поставщика услуг по системам регистрации и посадки произошла кибератака, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя. Это означает, что на данный момент возможна только ручная регистрация и посадка... Это оказывает большое влияние на расписание рейсов и, к сожалению, приведет к задержкам и отменам рейсов», – говорится в заявлении брюссельского аэропорта.

