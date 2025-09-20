Кибератака парализовала аэропорты по всей Европе
- 20.09.2025, 11:42
Возможны задержки рейсов.
По всей Европе возникли серьезные проблемы в аэропортах. Причиной стала кибератака внешнего поставщика услуг по регистрации пассажиров. Проблемы затронули аэропорты в Берлине, Лондоне, Брюсселе и других городах.
Пассажиров предупредили о задержках и отмене рейсов. Об этом 20 сентября сообщило издание BILD. Также о проблемах говорится на сайте аэропорта в Брюсселе.
Что известно
Сами по себе аэропорты не были целью кибератаки, однако серьезно пострадали от нее.
Системный провайдер, который повергся атаке, работает в аэропортах по всей Европе.
Хаос в обслуживании пассажиров начался вечером в пятницу, 19 сентября.
Аэропорт Берлина отключился от систем из соображений безопасности, и это привело к задержкам рейсов. Сайт аэропорта не работает.
Аэропорт Брюсселя также подтвердил, что проблемы окажут «значительное влияние» на полеты – утром 20 сентября там возможна только ручная регистрация.
Лондонский аэропорт Хитроу сообщил о «технической проблеме».
Путешественников предупреждают про многочасовые ожидания при регистрации и посадке, задержки и, возможно, отмену рейсов.
Аэропорты Франкфурта и Гамбурга не пострадали – там операции проходят в штатном режиме.
«В ночь на пятницу, 19 сентября, на поставщика услуг по системам регистрации и посадки произошла кибератака, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя. Это означает, что на данный момент возможна только ручная регистрация и посадка... Это оказывает большое влияние на расписание рейсов и, к сожалению, приведет к задержкам и отменам рейсов», – говорится в заявлении брюссельского аэропорта.