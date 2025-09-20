Зеленский допустил, что финального договора об окончании войны может не быть 4 20.09.2025, 14:12

1,690

Владимир Зеленский

Украина не рассматривает корейскую, финскую или любую другую «модель» завершения боевых действий.

Украина не рассматривает корейскую, финскую или любую другую модель завершения войны. Но может случиться так, что финального документа об окончании войны не будет. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время общения с журналистами 19 сентября, передает РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о возможных форматах прекращения конфликта, политик подчеркнул, что Украина имеет другую историю, чем Южная и Северная Кореи.

— Никто не рассматривает модель корейскую, финскую или любую другую. Потому что у нас то, что у нас. И никто не знает, что в конце концов будет. Но мы знаем, какой первый шаг. Мы знаем, какие гарантии безопасности нам важны. Какие гарантии безопасности не дадут возможности «русским» прийти с новой агрессией. Даже если дадут возможность прийти, — то они встретят сопротивление. Реальное сопротивление, — отметил Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил: «может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны».

— Поэтому говорят — например, президент Франции Макрон, — что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны. И здесь я с ним согласен, что, например, прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности, — отметил Владимир Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com