Reuters: Последнее вторжение самолетов РФ в Эстонию не похоже на предыдущие
- 20.09.2025, 19:26
Американский чиновник считает, что залет был преднамеренный.
Нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 является распространенным явлением, однако относительно последнего вторжения, которое произошло 19 сентября, то оно длилось дольше, чем обычно, и поэтому не похоже на случайность. Об этом пишет Reuters (перевод - «Униан»).
По словам чиновника, залет российских истребителей на эстонский остров Вайндло - типичное явление, но такие нарушения, как правило, не длятся так долго, отметил он.
«Трудно представить, что это было непреднамеренно», - сказал чиновник на условиях анонимности.
Между тем профессор-исследователь российской политики безопасности в Норвежском институте международных отношений Якуб Годзимирский считает, что инцидент мог быть проверкой, но и одновременно он предполагает, что это «чистая случайность».
- Впрочем, это происходит в определенном контексте, учитывая инцидент с беспилотниками в Польше несколько дней назад, - добавил Годзимирский.