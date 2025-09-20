закрыть
20 сентября 2025, суббота, 19:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Последнее вторжение самолетов РФ в Эстонию не похоже на предыдущие

  • 20.09.2025, 19:26
Reuters: Последнее вторжение самолетов РФ в Эстонию не похоже на предыдущие

Американский чиновник считает, что залет был преднамеренный.

Нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 является распространенным явлением, однако относительно последнего вторжения, которое произошло 19 сентября, то оно длилось дольше, чем обычно, и поэтому не похоже на случайность. Об этом пишет Reuters (перевод - «Униан»).

По словам чиновника, залет российских истребителей на эстонский остров Вайндло - типичное явление, но такие нарушения, как правило, не длятся так долго, отметил он.

«Трудно представить, что это было непреднамеренно», - сказал чиновник на условиях анонимности.

Между тем профессор-исследователь российской политики безопасности в Норвежском институте международных отношений Якуб Годзимирский считает, что инцидент мог быть проверкой, но и одновременно он предполагает, что это «чистая случайность».

- Впрочем, это происходит в определенном контексте, учитывая инцидент с беспилотниками в Польше несколько дней назад, - добавил Годзимирский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин