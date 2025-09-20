Молодой маме из Новогрудка присудили шесть лет за коррупцию 20.09.2025, 19:33

Она доказала свою невиновность, но когда уже отсидела.

Белоруску осудили на шесть лет лишения свободы за превышение власти и ущерб предприятию, но после колонии приговор ей пересмотрели, штраф уменьшили, а имущество вернули.

Об этом рассказала адвокат, заведующая юрконсультацией Новогрудского района Гродненской областной коллегии адвокатов Виктория Вавулина.

Приговор против К. (имя женщины не называется) был вынесен в 2016 году. Ее обвиняли по ст. 426 (Превышении власти и служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия в виде причинения организации ущерба в особо крупном размере). Ее приговорили к 6 годам лишения свободы. С нее также взыскали около 250 тысяч рублей ущерба, причиненного предприятию.

Во время отбывания наказания, и после него женщина продолжила подавать надзорные жалобы по своему делу, несмотря на неоднократные отказы.

«В надзорной инстанции Верховного Суда была избрана позиция, что в материалах уголовного дела отсутствует достаточно достоверных и допустимых доказательств, подтверждающих размер ущерба, причиненного предприятию. А выводы финансово-экономической экспертизы носили условный характер, являлись предположениями, и, соответственно, не могли подтверждать обстоятельства, которые должны быть установлены по делу. Исходные данные, содержащиеся в материалах дела, не отвечали требованиям, предъявляемым к доказательствам», — перечисляет ошибки адвокат.

Кроме того, в период, когда женщина якобы совершала преступление, обвинение включило и ее декретный отпуск на три года. В итоге прокуратура поддержала надзорный протест и дело направили на новое апелляционное рассмотрение.

«При новом апелляционном рассмотрении были учтены обстоятельства, изложенные защитником и обвиняемой при даче объяснений. В результате сумма ущерба была уменьшена с 250 тысяч до 6 тысяч рублей, обвиняемая была освобождена от уголовной ответственности (обычно это значит, что человек удален из базы осужденных по уголовной статье. — Прим. ред.), отменена конфискация ее имущества», — пишет адвокат.

