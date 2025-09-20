РФ нарушила воздушное пространство Эстонии более 40 раз 1 20.09.2025, 20:24

Начиная с 2014-го года.

Воздушные Силы Эстонии сообщили, что три российских самолета МиГ-31, которые нарушили воздушное пространство Эстонии в пятницу, были далеко не первыми. С 2014 года российские военные самолеты нарушали воздушное пространство Эстонии более 40 раз.

Об этом сообщает 20 сентября Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

Нарушения фиксируются с тех пор, как НАТО расширило свою ротационную миссию воздушной полиции в Балтии на Эстонию в 2014 году после вторжения России в Крым. До этого самолеты союзников базировались только в Литве. Количество вторжений в воздушное пространство Эстонии достигло пика в 2016 году, составив 10, а с 2019 года их было пять или меньше. В 2023 и 2024 годах нарушений не зафиксировано.

Хотя все три балтийских государства имеют собственные воздушные силы, у них нет истребителей. Миссия НАТО обеспечивает охрану воздушного пространства региона. Самолеты НАТО и в дальнейшем регулярно поднимаются в воздух для контроля за российскими самолетами, пролетающими вблизи воздушного пространства альянса.

Обычно экипажи российских самолетов летают с выключенными транспондерами. Они не подают предполетные планы и не устанавливают двустороннюю радиосвязь с диспетчерской службой.

Объясняя, почему Россия нарушает воздушное пространство Эстонии, командир штаба Воздушных сил Эстонии полковник Яанек Лехисте сказал изданию ERR News в прошлом году: «Трудно найти чисто военное рациональное объяснение такому поведению. Скорее всего, речь идет о демонстрации силы и послании».

Тони Лоуренс, руководитель Программы оборонной политики и стратегии Международного центра обороны и безопасности (ICDS) в Таллинне, заявил, что Россия достигает нескольких целей такими действиями.

- Это заявление о том, как Россия видит суверенитет Эстонии. Это проверка реакции миссии воздушной полиции НАТО и вынуждение ее поднимать самолеты для перехвата нарушителей. А также это тактика гибридной войны - часть распространения неопределенности и страха в соседних государствах, - сказал он ERR News в 2024 году.

Бывший руководитель Воздушных сил Эстонии полковник Яак Тарьен сказал газете Postimees, что нет «никакого сомнения», что пятничные нарушения были «преднамеренным действием».

«В предыдущие годы, когда случались нарушения вблизи острова Вайндлоо, когда в воздушное пространство Эстонии заходили лишь на несколько десятков секунд, - там можно было поставить под сомнение, было ли это намеренно или из-за посредственного пилота», - сказал он в субботу (20 сентября).

Тарьен также объяснил, почему именно Вайндлоо становится местом нарушений.

- С точки зрения организации воздушного пространства, возле Вайндлоо осталось наследие советских времен - Санкт-Петербургский район информации о полетах (FIR) и Таллиннский район информации о полетах не совпадают с национальными границами. Поэтому часть эстонского воздушного пространства возле Вайндлоо попадает в Санкт-Петербургский район информации о полетах, - пояснил он.

- Более 20 лет назад Эстония имела план сначала завершить определение сухопутной границы, а затем начать переговоры о реорганизации FIR. По известным причинам вести конструктивные переговоры с Россией уже достаточно давно невозможно.

Тарьен напомнил, что Россия осуществила подобный инцидент в 2004 году, за несколько недель до вступления Эстонии в НАТО: «Тогда два истребителя Су-27 пролетели над Таллиннским заливом, всего в нескольких километрах от города».

