Украина перехватила инициативу на большей части фронта 20.09.2025, 21:15

О преимуществах ВСУ рассказал генерал-лейтенант.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановили продвижение российских войск в Сумской области. Также украинские военные сдержали наступление оккупантов на Запорожском направлении и в районе Покровска на Донетчине. Большая часть линии фронта стабилизирована. Об этом сказал основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Россияне не могут достичь стратегического преимущества. У них существенные потери в личном составе, вооружении и технике. Поэтому все больше играют логистические возможности по обеспечению своих армий сторонами этой войны. И тут очень принципиальным является получение Украиной гарантий безопасности. Потому что именно сейчас Силы обороны Украины нуждаются в вооружении, технике, боеприпасах, которые бы позволили приостанавливать продвижение противника и проводить контрнаступления», — отметил спикер.

По его словам, сейчас ВСУ предпринимают не контрнаступления, а ограниченные контратаки на отдельных участках фронта. Нынешняя стратегия украинских военных — не дать врагу маневрировать.

«Главная задача нашей стратегической и оборонительной операции — остановить российское продвижение. Для этого нужно повышать потребности армии благодаря отечественной оборонной промышленности и за счет помощи союзников», — подчеркнул Романенко.

На передовой ВСУ обладают преимуществом в дронах за счет использования инновационных технологий. В ответ за поражения на фронте РФ усиливает террор мирного населения Украины.

«Россия увеличивает количество средств воздушного нападения, здесь большую роль играют именно беспилотные аппараты. Воздушные, наземные, морские БпЛА тоже имеют определенный прогресс. Количество воздушных доросло уже за 800 и более. Есть перспективы, что противник доведет до конца года применение до 1 000 дронов в сутки. У нас идет напряженная работа, чтобы сформировать соответствующую систему борьбы. Это и дроны-истребители, и зенитно-ракетные средства, и средства электронного подавления», — перечислил эксперт.

